Samsun'daki 'Kokarca Toplama Projesi'ne sert eleştiri: Dünya bilimle biz çocuklarla savaşıyoruz

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında çocuklar için başlattığı toplama yarışmasına sert tepki gösterdi.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede fındık başta olmak üzere birçok tarım ürünü için büyük bir tehdit oluşturan kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla ilginç bir proje başlattı. “Haydi çocuklar kokarcaya, bu zekânın karşısında kim durabilir?” sloganıyla duyurulan "Kahverengi Kokarcayı Topluyoruz Projesi" kapsamında bir yarışma düzenleneceği açıklandı. Projeye göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler arasında en fazla kahverengi kokarca toplayanlara bisiklet hediye edilecek. Öğrencilerin topladıkları kokarcaları 17 Kasım'a kadar ilçe müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği ve toplamda 13 bisikletin ödül olarak verileceği belirtildi.

"BİLİMSELLİKTEN UZAK BİR ANLAYIŞ"

Projeye tepki gösteren CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, yaptığı açıklamada, tarım politikalarının bilimsel temelden uzaklaştığını savundu. Kahverengi kokarcanın Karadeniz Bölgesi'ni iki yıldır etkisi altına aldığını ve özellikle fındık üretimini tehdit ettiğini belirten Çan, şunları söyledi:

"Dünya bu zararlıyla bilimsel ve kimyasal yöntemlerle mücadele ederken, biz çocukları ödüllendirme yöntemiyle sahaya sürüyoruz. Türkiye’yi son 20 yılda bilimsellikten koparan anlayış, tarımla vatandaşın bağını zayıflattı. Bugün çocukları kahverengi kokarcanın peşine düşüren bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız."

"ÇOCUKLARIN BU SÜRECE DAHİL EDİLMESİ SAĞLIK AÇISINDAN DA RİSKLİ"

Milletvekili Çan, kimyasal feromon tuzakları gibi bilimsel mücadele yöntemleri varken bu sorumluluğun çocuklara yüklenmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Uygulamanın çocuklar için sağlık riskleri barındırdığına dikkat çeken Çan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu zararlı tarım böceği kimyasallarla temas etmiş olabilir. Çocukların bilinçlendirilmeden bu sürece dahil edilmesi sağlık açısından da risklidir.”

Çevre bilinci ve farkındalık projelerinin önemini kabul ettiğini ancak yöntemin yanlış olduğunu belirten Çan, “Çocuklara çevre duyarlılığı kazandırmak elbette değerlidir, ancak bu tür uygulamalarda bilimsel yöntemler ve güvenlik önlemleri ön planda olmalıdır” diye konuştu.

