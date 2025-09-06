Samsun'da elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan öldü

İlçenin Çay Mahallesi'nde bir kişiye ait ahırda elektrik akımından yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ahırdaki yangını kısa sürede söndürdü.

Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanın, elektrik akımına kapılarak telef olduğu tespit edildi.