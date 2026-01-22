Sakarya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

Sakarya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 16 kaçak göçmen yakalandı. Kentte son iki haftada düzenlenen operasyonlar yakalanan göçmen sayısı 32'ye yükseldi.

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

6'SI AFGANİSTAN UYRUKLU 16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karapürçek ve Hendek ilçelerinde 6'sı Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

sakarya-kacak-gocmenler.webp

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Durdurulan tırın dorsesinden 25 kaçak göçmen çıktı!Durdurulan tırın dorsesinden 25 kaçak göçmen çıktı!

SON 2 HAFTADA 32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan, operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, kentte son bir haftada jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda da 16 kaçak göçmen daha yakalandığı bildirilmişti.

Son operasyonlarla birlikte kentte son iki haftada yakalanan kaçak göçmen sayısı 32'ye yükseldi.

Kaçak göçmenler TIR'ın yatak kısmında yakalandıKaçak göçmenler TIR'ın yatak kısmında yakalandı

Kaçak göçmenler, işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

