Sahtekarlığı kuyumcunun dikkati ortaya çıkardı

Yayınlanma:
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, 34 gram ağırlığındaki sahte bileziği bozdurup, 4 Cumhuriyet altını almak isteyen şüpheli, dükkan sahibinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Dükkan sahibinin ihbarı üzerine şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Ömür Çınar'ın kuyumcu dükkanına gelen F.Y., 34 gram ağırlığında 22 ayar altın patentli sahte bileziğini bozdurmak istedi.

eskisehir.jpg

Dükkan sahibi tarafından yapılan ilk incelemede, bileziğin piyasa değerinin yaklaşık 220 bin lira olduğu belirlendi. Ancak Çınar, pazarlık esnasında sahte olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahıs, Çınar'ın ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

omur-cinar.jpg
İşletme sahibi Ömür Çınar

‘PAZARLIK BİLE YAPTI, O KADAR SOĞUKKANLIYDI’

Olayın ardından açıklamalarda bulunan işletme sahibi Ömür Çınar, şüpheli F.Y.’nin daha önce de benzer suçtan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Bileziğin profesyonel bir şekilde taklit edildiğini ve ilk kontrollerde anlaşılmadığını anlatan Çınar, “Şahıs dükkanımıza sahte bilezik satmak için geldi. Sahte olduğunu fark ettikten sonra polisi aradık. Hatta karşılığında Cumhuriyet altını istedi, ‘Bir şeyler yapabilir misiniz’ diye pazarlık bile yaptı. Yani o kadar soğukkanlıydı. Polis ekipleri gelmesin diye 5-10 dakika boyunca bize yalvardı. Bileziğin sahte olduğunu detaylı testler sonucunda anladık. Hemen anlaşılmayacak kadar profesyoneldi. Kimsenin canı yanmasın, başka birilerine satmasın diye biz polise teslim ettik. Bu dolandırıcılık sahtecilik olaylarına yaptırımların çoğalmasını diliyorum. Bileziğin hiçbir değeri yok, normali 220 bin lira civarında” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

