'Sahte yoklama' skandalıyla gündeme gelen AKP'li Bedirhanoğlu Meclis'te 'sıfır' çekmiş! Gerçekten 'hayalet' milletvekiliymiş!
TBMM Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin görüşmeleri sırasında ortaya çıkan “sahte pusula” iddiası, Meclis’te tartışma yarattı. AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu’nun genel kurulda bulunmadığı halde varmış gibi pusula gönderdiğinin ortaya çıkması üzerine muhalefet duruma “sahtecilik” tepkisi gösterdi.
Genel Kurul’u yöneten MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan da “Olmadığı hâlde bu kâğıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse ahlaksızdır” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
Özgür Özel: Emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar
MECLİS'TE 'SIFIR' ÇEKTİ
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken 2023'te AKP'den Meclis'e giren Bedirhanoğlu’nun 2,5 yıllık vekillik süreci ise dikkat çekti. TBMM’nin resmi internet sitesindeki kayıtlara göre Bedirhanoğlu’nun ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi bulunmazken, başkaları tarafından hazırlanan altı kanun teklifinde imzası yer aldı. Yazılı soru önergesi, genel görüşme önergesi, Meclis soruşturması ya da Meclis araştırması önergesi kapsamında ise adına kayıtlı herhangi bir çalışma bulunmuyor.
BEŞ KEZ SÖZ ALDI BİRİ YEMİN TÖRENİ
Bedirhanoğlu, bu süre zarfında Genel Kurul’da yalnızca beş kez söz aldı. Bu konuşmaların ikisi sataşma üzerine, ikisi 2023 ve 2024 bütçe görüşmelerinde, biri ise yemin töreninde gerçekleşti.
Komisyon çalışmalarına bakıldığında ise yalnızca iki konuşma kayda geçtiği görülüyor. Bedirhanoğlu, 7 Kasım 2024 tarihinde Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’de değişiklik öngören teklif görüşülürken, aynı gün içerisinde komisyonda iki kez söz aldı.
TURAN BEDİRHANOĞLU KİMDİR?
Turan Bedirhanoğlu’nun TBMM kayıtlarındaki özgeçmişine göre mesleği kaymakamlık olarak yer alıyor. 1984 doğumlu olan Bedirhanoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Kayseri’nin Sarız ve Ordu’nun Çamaş ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra 2014 yılında Şırnak Vali Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevin ardından kayyum olarak Şırnak Belediye Başkan Vekilliği, Balveren Belediye Başkan Vekilliği, Kumçatı Belediye Başkan Vekilliği ve Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. 2019 yılında Küçükçekmece Kaymakamı oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’den Bitlis milletvekili olarak Meclis’e girdi.