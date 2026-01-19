Binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yayınlanma:
Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan binlerce litre taklit ve tağşiş edilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gıda güvenliğini korumak ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışını engellemek amacıyla Aydın-Denizli otoyolu Köşk gişelerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir panelvanda detaylı arama yapıldı.

4 BİN 200 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde, araç içerisinde uygunsuz şartlarda taşınan ve içeriğiyle oynanmış (taklit-tağşiş) toplam 4 bin 200 litre zeytinyağı bulundu. Ele geçirilen ürünlere, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere el konuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ederken, şüpheliye gıda kanununa muhalefetten yüklü miktarda ceza uygulanması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türkiye
