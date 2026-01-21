Sahte pilot skandalı! 4 yıl ücretsiz uçtu

Yayınlanma:
ABD’de eski bir uçuş görevlisinin, sahte personel kimliği kullanarak kendini pilot gibi tanıttığı ve 4 yıl boyunca yüzlerce ücretsiz uçuş gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Uzmanlar, davanın havacılık ve dolandırıcılıkta emsal olacağını belirtti.

ABD’de, 2017-2019 yıllarında Kanada merkezli bir havayolu şirketinde uçuş görevlisi olarak çalışan Dallas Pokornik hakkında Ekim 2025’te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

4 YIL BOYUNCA KENDİNİ PİLOT OLARAK TANITTI: ÜCRETSİZ UÇTU

33 yaşındaki Dallas Pokornik, Panama’da yakalandıktan sonra ABD’ye iade edildi. Yapılan soruşturmalara göre, Pokornik dört yıl boyunca sahte personel kimliği kullanarak kendini pilot olarak tanıttı ve bu sayede çok sayıda uçuşta ücretsiz seyahat etti.

PİLOT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Pokornik’in aslında pilot olmadığı ve herhangi bir uçuş lisansına sahip bulunmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen bazı uçuşlarda, kokpitte oturmak ve uçağı kontrol eden pilotun yanında bulunmak istediği tespit edildi.

Sanat dünyasında 'sahte' imzalı büyük vurgun! Ünlü Türk ressamların tablolarında dolandırıcılık alarmıSanat dünyasında 'sahte' imzalı büyük vurgun! Ünlü Türk ressamların tablolarında dolandırıcılık alarmı

20 YIL HAPİS VEYA 250 BİN DOLAR CEZA

Mahkeme, Dallas Pokornik’in tutuklu yargılanmasına hükmetti. Yetkililer, Pokornik’in suçlu bulunması halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtti. Suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği veya 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

POKORNİK DAVASI EMSAL OLABİLİR

Yetkililer, bu durumun hem uçuş güvenliğini ciddi şekilde riske attığını hem de havacılık kurallarının ihlal edildiğini vurguladı. Uzmanlar, davanın havacılık güvenliği ve dolandırıcılık vakalarına örnek teşkil edeceğini vurguladı.

sikiysa-yakala.jpg

“SIKIYSA YAKALA”YI AKILLARA GETİRDİ

Ortaya çıkan dolandırıcılık olayı, sinema klasikleri arasında yer alan “Sıkıysa Yakala”yı akıllara getirdi. Steven Spielberg’in yönettiği ve Leonardo DiCaprio’nun başrolünü üstlendiği filmde, DiCaprio, farklı kimliklerle insanları dolandıran bir karakteri canlandırıyordu. ABD’deki olayda da sahte kimlik kullanımı, rollerin değiştirilmesi ve uzun süre yakalanmama detayları benzerlik gösterdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

