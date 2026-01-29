Sahte kimlikle arsa satışı girişimi: 5 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma:
Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle arsa satmaya çalışan ve 14,2 milyon lira ön ödeme alan 5 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, bir kişinin sahte kimlikle tapu müdürlüğünde işlem yapmaya kalkışması üzerine geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

SAHTE KİMLİKLE ARSA SATIŞ GİRİŞİMİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ekiplerinin yaptığı araştırmada, 36 yaşındaki H.Ç.'nin, M.B.U.G.'nin kimlik bilgilerini kopyalayarak sahte bir kimlik oluşturduğu tespit edildi. Şüphelinin, Aziziye Mahallesi'ndeki 3 dönümlük bir arsayı 42 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığı anlaşıldı.

14,2 MİLYON LİRA ÖN ÖDEME ALINDI

H.Ç.'nin, yine sahte kimlik bilgileriyle bir banka hesabı açtığı ve arsa satışından ön ödeme olarak 14 milyon 200 bin lirayı bu hesaba aldığı belirlendi. Şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılıktan ceza alan müteahhit ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı!Dolandırıcılıktan ceza alan müteahhit ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı!

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Genişletilen soruşturma kapsamında, hesaptaki parayı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan çeken 49 yaşındaki T.K. Denizli'de, döviz bürosu önünde buluşan 42 yaşındaki L.G. ve 30 yaşındaki B.G. Sakarya'da, olayın organizatörlerinden olduğu değerlendirilen 24 yaşındaki G.K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu2 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklu

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıların sabıka kayıtlarında, H.Ç.'nin 23, T.K.'nin 6, L.G. ve G.K.'nin 22'şer, B.G.'nin ise 1 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak:AA

