Sahte kan raporu operasyonunda 13 şüpheli adliyede

Yayınlanma:
Denizli'de trafik denetiminde alkollü çıkınca para cezası uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan kişilerin yerine kan verip raporlarını değiştirmelerine yardımcı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 29'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 zanlı, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesine aracılık ettiği, alkolden el konulan 100 kişinin bu yöntemle sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldıkları belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldıkları belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenilmişti.

Kaynak:AA

