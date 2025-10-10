Sahte kan raporu operasyonunda 13 şüpheli adliyede
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 42 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Oyunları ifşa oldu: Denizli'de sahte alkol raporu operasyonu
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerden 29'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Aralarında bir kamu personelinin de bulunduğu 13 zanlı, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin hastanelerde alkollü sürücülerin yerine başkalarının kan vererek raporlarda sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine başlattığı çalışmada 42 şüpheli yakalanmıştı.
Şüphelilerin, alkollü sürücülerin yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesine aracılık ettiği, alkolden el konulan 100 kişinin bu yöntemle sürücü belgelerini mahkeme yoluyla geri aldıkları belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında sahte kan raporu aldıkları belirlenen 100 sürücünün belgelerinin iptal edileceği öğrenilmişti.
Kaynak:AA