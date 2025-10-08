Oyunları ifşa oldu: Denizli'de sahte alkol raporu operasyonu

Oyunları ifşa oldu: Denizli'de sahte alkol raporu operasyonu
Denizli'de trafik denetimlerinde yüksek promil nedeniyle ehliyetlerine el konulan bazı sürücülerin, ehliyetlerini geri alabilmek için sahte alkol raporu aldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de el konulan ehliyetlerini geri almak için sahte alkol raporu düzenlediği tespit edilen sürücülere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'DE SAHTE ALKOL RAPORU OPERASYONU

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, trafik denetimlerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilip, ehliyetleri belirli süreyle iptal edilen ve haklarında adli işlem yapılan bazı kişilerin para karşılığında aynı gün hastanede kan testiyle sahte alkol raporu alıp, başvurdukları mahkemeden ehliyetlerini geri aldıklarını belirledi.

EKİPLER 3 AY İZLERİNİ SÜRDÜ

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan KOM ekipleri, sahte alkol raporu veren ve aracılık eden biri kamu çalışanı olmak üzere çok sayıda kişiyi tespit etti. Ekipler, dün şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

denizlide-sahte-alkol-raporu-operasyonu-954208-283323.jpg

1 KAMU ÇALIŞAN 42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, biri kamu çalışanı olmak üzere, aracılık eden ve sahte rapor aldığı belirlenen toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, ehliyetlerine el konulan şüphelilerin, ehliyetlerini geri alabilmek amacıyla para karşılığında hastaneye giderek, başkasının verdiği kan üzerinden farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip sahte sıfır alkol testi raporu aldıkları ve bu raporla başvurdukları mahkemeden el konulan ehliyetlerini geri aldıkları belirlendi.

denizlide-sahte-alkol-raporu-operasyonu-954207-283323.jpg

Son dakika | Sahte diploma soruşturmasında yeni dalga: 125 kişiye gözaltı kararıSon dakika | Sahte diploma soruşturmasında yeni dalga: 125 kişiye gözaltı kararı

EHLİYETLERİ YENİDEN İPTAL EDİLECEK

Operasyonda 100’ün üzerinde ehliyetine el konulan sürücünün bu şekilde ehliyetini geri aldığı ve söz konusu bu kişilerin soruşturma kapsamında tekrar ehliyetlerinin iptal edileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 42 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak:DHA

