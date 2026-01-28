SAG Hidrolik direnişine kadınlardan destek

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu, Sakarya Hendek'te bulunan SAG Hidrolik fabrikasında sendikal hakları için 170 gündür direnen işçileri ziyaret etti.

132 gündür eylemde olan 'SAG Hidrolik' işçilerine İtalyan sendikacılardan destek: 'İtalya'da hak olan Türkiye'de yasak'

Kadın Komisyonu adına bir açıklama yapan İstanbul 1 Nolu Şube Mali Sekreteri Dilek Türen, "Bugün buraya, SAG Hidrolik işçilerinin 170 gündür süren onurlu direnişlerini selamlamak ve dayanışma duygularımızı ifade etmek için geldik" diyerek, "Kar kış demeden 170 gündür sürdürülen bu kararlılığın işverenin inadını mutlaka kıracağına ve direnişinizin zaferle sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"KADINLAR MÜCADELE ETMEK ZORUNDA"

Sendikalarda örgütlenmenin zorluğuna vurgu yapan Türen, kadınlar için işçi olmanın ve direnişte olmanın zorluklarına dikkat çekti.

Türen açıklamasında, kadınların toplumun her alanında var olmak ve haklarını savunmak için mücadele etmek zorunda olduklarını dile getirdi.

"Bu mücadele gücünü inancımızdan, haklılığımızdan ve dayanışmamızdan alıyoruz " diyen Türen açıklamasında son olarak:

"Bizler Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu olarak, SAG Hidrolik işçilerinin verdiği bu onurlu mücadeleyi dayanışma ile selamlıyoruz. Direnişiniz direnişimizdir" dedi.

"KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Gebze'deki Smart Solar işyerinde 99 gündür grevde olan işçilerden Nihal Erdem de söz alarak konuşmasında şunları dile getirdi:

"Bizler mücadele etmeden hiçbir hak elde edemeyeceğimizin farkındayız. Size grevdeki Smart Solar işçilerinin selamını getirdim. Direnişinizi selamlıyor, sizi kararlı mücadelenizden dolayı kutluyoruz. Birlikte kazanacağız".

Direnişteki SAG Hidrolik işçileri adına konuşan Ceylan Civelek Ateş ise, "Her türlü zorluğa karşın fabrikanın içinde ve önünde mücadelemizi 170 gündür sürdürüyoruz. Kazanacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sakarya’nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren SAG Hidrolik işyerinde çalışan işçiler, anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlenmişti.

Fabrikada, yasal çoğunluğu sağlayan sendika, yetki tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmuştu. Ancak SAG Hidrolik işvereni, bir işçiyi işten çıkarmıştı. Bu gelişme üzerine SAG Hidrolik işçileri 12 Ağustos 2025 tarihinde direnişe başlamıştı.