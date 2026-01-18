Safi Arpaguş Ali Erbaş'ın izinden gitti! 5 yıldızlı otelde 5 milyonluk toplantı

Diyanet'in en tartışmalı başkanlarından Ali Erbaş'ın görev süresinin dolmasının ardından başa getirilen Safi Arpaguş'un da 5 yıldızlı otelde milyonluk toplantılar tertip ettiği öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminin, müşavirler toplantısını Suudi Arabistan’da gerçekleştirdi. Medine’deki beş yıldızlı Maden Otel’de yapılan üç günlük toplantının maliyetinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu, toplantının kamuoyunda tepki çekebileceği gerekçesiyle gizli tutulduğu öne sürüldü.

BEŞ YILDIZLI OTEL TERCİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş döneminde eleştirilen beş yıldızlı otellerde toplantı geleneğinin, mevcut başkan Safi Arpaguş döneminde de sürdürülmesi doğal olarak tepkileri de topladı.

50 KİŞİ TOPLANTIYA KATILDI

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgilere göre toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un yanı sıra başkan yardımcısı, iki genel müdür, daire başkanları, özel kalem müdürü, başkan müşaviri, uzmanlar ile protokol, basın ve koruma ekibinin de dahil olduğu aktarıldı.

"TEK BİR KARE FOTOĞRAF PAYLAŞILMASIN"

Müslüman ülkelerde ve topluluklarda görev yapan, diplomat statüsündeki Din Hizmetleri Müşaviri ve Ataşelerle gerçekleştirilen toplantı öncesinde, katılımcılara tek bir kare fotoğraf paylaşılmaması yönünde uyarı yapıldığı öne sürüldü.

'ALİ ERBAŞ GÖMDÜ YENİ BAŞKAN MEZAR TAŞINI DİKECEK'

Başkanlık kaynakları, Diyanet temsilcilerinin başka bir ülkede bir araya getirilmesini çok sert sözler ile eleştirdi: