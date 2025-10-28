Sadece ayrılmak isteyen genç kadın evinin önünde katledildi!

Sadece ayrılmak isteyen genç kadın evinin önünde katledildi!
Yayınlanma:
Adana'da 34 yaşındaki Ebru Kılıç, 43 yaşındaki Tuğrul K.'dan sadece ayrılmak istediği için evinin önünde başından vurularak katledildi...

Türkiye'de alışılmaması gereken kadın cinayetlerine dün akşam bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda iddialara göre Tuğrul K. isimli bir şahıs, iddiaya göre ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç ile görüşmek için evinin önüne geldi.

BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ DİYE BAŞINDAN VURDU

Tuğrul K., Ebru Kılıç'ı apartman girişinde barışma isteğini kabul etmediği için başından tabancayla vurdu.

ayrilmak-isteyen-kiz-arkadasini-oldurup-985657-292583.jpg

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ AĞIR YARALANDI

Tuğrul K. Ebru Kılıç'ı öldürmesinin ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ayrilmak-isteyen-kiz-arkadasini-oldurup-985659-292583.jpg

EBRU'YU KATLETTİ KENDİ DURUMU AĞIR

Ağır yaralı olan Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğrul K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı
Menzil'deki miras kavgasında kan döküldü! İstanbul'da silahlı saldırı
Ahmet Hakan'dan Abdulkadir Selvi'ye Ekrem İmamoğlu desteği
Ahmet Hakan'dan Abdulkadir Selvi'ye Ekrem İmamoğlu desteği