Sadece ayrılmak isteyen genç kadın evinin önünde katledildi!

Türkiye'de alışılmaması gereken kadın cinayetlerine dün akşam bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda iddialara göre Tuğrul K. isimli bir şahıs, iddiaya göre ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç ile görüşmek için evinin önüne geldi.

BARIŞMA İSTEĞİNİ KABUL ETMEDİ DİYE BAŞINDAN VURDU

Tuğrul K., Ebru Kılıç'ı apartman girişinde barışma isteğini kabul etmediği için başından tabancayla vurdu.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ AĞIR YARALANDI

Tuğrul K. Ebru Kılıç'ı öldürmesinin ardından kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EBRU'YU KATLETTİ KENDİ DURUMU AĞIR

Ağır yaralı olan Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğrul K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.