Saç örme akımına katılan hemşire ilk kez konuştu!

Suriye'de yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla sosyal medyada başlatılan "saç örme" akımına katılan hemşire İ.A., paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kocaeli’de bir hastanede görev yapan hemşire İ.A., yaşananların ardından ilk kez konuştu.

Görevinden uzaklaştırılan İ.A., yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada; hakkında asılsız yayın ve paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür ve hakaret edenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

İ.A., davalardan gelecek maddi ve manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağını ifadelerine ekledi.

İ.A.'nın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açıldı. Adli soruşturma kapsamında ters kelepçeyle akşam saatlerinde gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Adliye sürecinde adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağıyla tutuksuz yargılanmama karar verildi. İdari soruşturma kapsamında da 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım.

Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın, paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür, hakaret eden herkes hakkında abim aynı zamanda avukatım vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Oradan gelen maddi manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

Şimdi de aynı omurgasızlar ifademle alakalı asılsız gerçekdışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedirler.

Ben ifademde üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu, saç örmenin TCK ve 657 Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, anadilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim.

Bu süre zarfında desteğini derinden hissettiğim, siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi Kürt, Türk, Alevi diye ayrımcılık yapmadan yanımda olan gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkürü borç biliyorum.

Saçları aynı saç olmayıp bu süreçte benimle aynı acı ve aynı histe olan herkesi sevgiyle kucaklıyorum."