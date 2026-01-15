RTÜK'ten yayın dünyasına ceza yağmuru!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihlallerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği son toplantısında hem televizyon kanallarına hem de dev dijital platformlara yönelik beş ayrı yaptırım kararı aldı. Alınan kararlar; şiddetin özendirilmesi, genel ahlakın korunması ve kadın haklarının gözetilmesi gibi geniş bir yelpazedeki ihlalleri kapsıyor.

TELEVİZYON DİZİLERİNDE ŞİDDET MERCEK ALTINDA

Kurul, televizyon ekranlarının popüler yapımlarını mercek altına alarak Show TV ve NOW TV’ye idari para cezaları uyguladı. Show TV’de izleyiciyle buluşan "Veliaht" dizisinin Aralık ayı boyunca yayınlanan bölümlerinde şiddetin özendirildiği kanaatine varan üst kurul, kanala idari para cezası verdi.

Benzer şekilde, NOW TV’de ekranlara gelen "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı yapım da RTÜK’ün radarına takıldı. Dizinin 11 ve 18 Aralık tarihlerindeki bölümlerinde çok eşliliğin normalleştirildiği ve kadınların küçük düşürüldüğü gerekçesiyle kanala idari para cezası verildi. Aynı kanalda yayınlanan "Efsane Futbol" programı ise ürün yerleştirmelerin program akışını ve bütünlüğünü bozması nedeniyle cezalandırılan bir diğer içerik oldu.

DİJİTAL PLATFORMLARA KATALOGDAN ÇIKARMA ŞOKU

RTÜK’ün denetim alanı içinde bulunan dijital medya hizmet sağlayıcıları da ağır yaptırımlarla karşılaştı. Disney+ platformunda yayınlanan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu "Konuşanlar" programı, sadakatsizlik ve kaba dil gibi unsurların yanı sıra kumar gibi davranışların bir başarı öyküsü şeklinde yansıtılması nedeniyle cezalandırıldı. Kurul, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasının teşvik edildiği gerekçesiyle söz konusu içeriğin katalogdan çıkarılmasına ve platforma para cezası verilmesine hükmetti.

Müzik ve podcast devi Spotify da yaptırımlardan payını aldı. Platformdaki bazı şarkı ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı argo ve küfürlü ifadelerin yer alması sebebiyle, Spotify’a yönelik katalogdan çıkarma ve idari para cezası kararı alındı.

"EŞİTLİK VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNE TİTİZLİKLE BAĞLI KALINMALIDIR"

Alınan bu seri kararların ardından RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabı üzerinden kararların adil olması gerektiğine dair değerlendirmede bulundu. Keser yaptığı açıklamada, "Yayıncılıkta yaptırımların adil ve ölçülü olması esastır. Benzer ihlaller karşısında yalnızca bazı kanallara ağır cezalar verilmesi, RTÜK’ün tarafsızlığını sorgulatacaktır. Kurumsal güven için eşitlik ve ölçülülük ilkesine titizlikle bağlı kalınmalıdır" ifadesini kullandı.