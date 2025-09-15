RTÜK inceleme başlatmıştı: Kızılcık Şerbeti'nden açıklama geldi

RTÜK inceleme başlatmıştı: Kızılcık Şerbeti'nden açıklama geldi
Yayınlanma:
RTÜK, Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme başlattı. İnceleme kararının ardından, dizinin yapım şirketi Gold Film'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Şahin, "Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

kizilcik-serbeti.jpg

YAPIMDAN AÇIKLAMA GELDİ

İnceleme kararının ardından dizinin yapımcısı Gold Film, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gold Film açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Yapımcısı olduğumuz Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle Kızılcık Şerbeti dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz.

Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız.

Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."

gold-film-11zon.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

