Rojin’in ölümü aydınlanamıyor! Adli Tıp'tan yeni açıklama geldi: 3 madde dikkat çekti

Üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a giden 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaybolduktan sonra cansız bedeni 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor

Türkiye'nin vicdanını yaralayan Narin Güran gibi cansız bedenine 18 gün ulaşılan Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, 1 yılı aşkın bir süredir kızının öldürüldüğünü öne sürerek adalet çağırısı yapıyor. Aile, Rojin'in bedeninde bulunan DNA örneklerine rağmen öldürüldüğüne ilişkin rapor hazırlamayan Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurunda bulundu.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Ailenin suç duyurusunun ardından Adli Tıp'tan bugün dikkat çeken bir açıklama gedli. Açıklamada, “Adli Tıp Kurumu , eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Rojin Kabaiş hakkında yürütülen adli incelemelerin tamamlandığı kaydedildi.

Rojin'in vücudundan 2 erkeğe ait DNA çıktı!

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Rojin Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede bir erkek DNA profili olmak üzere iki farklı DNA profiline rastlanmıştır. Ancak bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu kontaminasyon (bulaşma) ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir.Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçti ise bu bulaşın nedenleri arasında;

-Cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması,

-Bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması,

-Olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.”

"CİNSEL SALDIRI BULGUSUNA RASTALANMADI"

Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir.Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği; bu süreçte cesedin bir süre su içinde kaldığı değerlendirilmiştir.Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir.Rojin Kabaiş’in kaybolma ile bulunması arasında geçen yaklaşık 18 günlük süre ve laboratuvar incelemeleri, suda boğulmanın intihar, kaza veya başkası tarafından müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılmasına olanak vermemektedir.

Sonuç olarak; Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir.”