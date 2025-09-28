Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim 2024'te, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırlarındaki Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Kızının ölümünün birinci yıl dönümünde konuşan baba Nizamettin Kabaiş, aradan geçen bir yıla rağmen soruşturma dosyasında somut bir ilerleme kaydedilmediğini ve sürecin çok yavaş ilerlediğini ifade etti. Baba Kabaiş, "Yani bir genç kız, bugün üniversite öğrencisi demek bir memur demektir. Devlete öyle olmak olması lazım. Ama maalesef o şekil çalışmalar yürütülmüyor. Biz bir senedir acı çekiyoruz" sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

ADALET ARAYIŞI

Kızının katil veya katillerinin bulunması için mücadelesini Diyarbakır, Van ve Ankara üçgeninde sürdürdüğünü belirten Nizamettin Kabaiş, yetkili makamlara ulaşma çabalarını şöyle anlattı:

"Adalet Bakanlığı'na gittim. Avukatlarımız uğraşıyor, sürekli ben de onlarla beraber geliyorum. Hem Diyarbakır Barosu hem Van Barosu sürekli geliyoruz savcılığa, sorduğumuz soruların cevabı gelemiyor. İkinci savcımız da gelen cevapları sizinle paylaşıyoruz ama maalesef önemli soruların cevabı Adli Tıp'tan gelmiyor dedi. O yüzden Ankara'ya gittim orada suç duyurusunda bulundum."

DOSYADAKİ KİLİT DELİL: İKİ ERKEĞE AİT DNA

Baba Kabaiş, soruşturmanın aydınlatılması için yeterli delil olduğunu düşündüğünü belirterek, yetkililere şu sözlerle seslendi:

"Artık açıklaması lazım, kovalamaca nereye kadar gidecek? Bir sene oldu. Yani katillerin izi vardır. Katiller tutuklu değildir. İki erkeğe ait DNA resmi olarak dosyada yazılıdır. Bellidir ki o iki erkeğe ait DNA kime aitse onlar Rojin'e zarar vermiş. Katiller onlardır. Bir an önce onları yakalasınlar. Biz de biraz nefes alalım. Aile olarak biz çok zor durumdayız. Psikolojim bozulmuş. Ben sürekli ilaç kullanıyorum. Çok zor durumdayım."

ACILI BABADAN TEŞEKKÜR

Yaşadıkları zorlu süreçte kendilerine destek olanlar sayesinde yalnız hissetmediklerini de sözlerine ekleyen Nizamettin Kabaiş, Van halkına, milletvekillerine, avukatlara ve yanlarında olan bütün kurumlara teşekkür etti.