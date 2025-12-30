Rize’de fırtına alarmı! Dalgalar 4 metreye ulaştı

Rize'de fırtına alarmı! Dalgalar 4 metreye ulaştı
Yayınlanma:
Rize’de etkisini gösteren fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşarak sahil yoluna ulaştı. Dalgalar sebebiyle sürüklenen taşlar yola dolunca ulaşımda aksama yaşandı.

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil kesimlerinde de fırtına etkili oldu. Meydana gelen fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan ve yer yer 4 metreye ulaştı. Dalgalar, Çayeli ilçesinde dalgalar kayalıkları aşarak sahil yoluna ulaştı.

rizede-firtina-dalgalar-sahil-yoluna-u-1087661-322850.jpg

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI!

Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla birlikte sürücüler, yolda zor anlar yaşarken ulaşımda da aksama meydana geldi. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatarak sürücüleri uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesi destekli temizlik başlattı.

rizede-firtina-dalgalar-sahil-yoluna-u-1087662-322850.jpg

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı verilmişti.

Fırtına İstanbul'u vurdu: Marmara'da deniz seferleri durduFırtına İstanbul'u vurdu: Marmara'da deniz seferleri durdu

Yapılan tahminlere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmişti.

Kaynak:DHA

