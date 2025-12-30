Rize’de fırtına alarmı! Dalgalar 4 metreye ulaştı

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı, sahil kesimlerinde de fırtına etkili oldu. Meydana gelen fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan ve yer yer 4 metreye ulaştı. Dalgalar, Çayeli ilçesinde dalgalar kayalıkları aşarak sahil yoluna ulaştı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI!

Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla birlikte sürücüler, yolda zor anlar yaşarken ulaşımda da aksama meydana geldi. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatarak sürücüleri uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesi destekli temizlik başlattı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı verilmişti.

Yapılan tahminlere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilmişti.