Rezan Epözdemir'in MASAK raporunda adı geçmişti: Fatih Terim'den 5.4 milyon TL'lik ödeme hakkında açıklama

Rezan Epözdemir'in MASAK raporunda adı geçmişti: Fatih Terim'den 5.4 milyon TL'lik ödeme hakkında açıklama
Yayınlanma:
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik hazırlanan MASAK raporunda teknik direktör Fatih Terim'in de adı geçti. Terim'in avukatı, Epözdemir'in müvekkiline gönderdiği yaklaşık 5,4 milyon TL'lik ödemenin, iş mahkemesinin verdiği bir karar uyarınca yapıldığını açıkladı. Terim'in parayı çocuk esirgeme kurumuna bağışladığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”, avukat Rezan Epözdemir'in ve kendisine yakın isimlerin mali faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılara dikkat çekti.

FATİH TERİM'İN DE ADI GEÇMİŞTİ

Avukat Rezan Epözdemir'in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığını ve bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiğine ilişkin MASAK raporunda Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adı geçti.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLANMIŞ

Fatih Terim’in avukatı iddialara yanıt vererek Epözdemir'in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında davalıdan alınan 5,4 milyon TL'nin Terim'e transfer edildiği, paranın Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandığını söyledi.

Rezan Epözdemir'in MASAK raporu ortaya çıktı: Varlık Barışı'ndan lüks araçlara... Milyon dolarlar havada uçuştuRezan Epözdemir'in MASAK raporu ortaya çıktı: Varlık Barışı'ndan lüks araçlara... Milyon dolarlar havada uçuştu

TERİM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre; Fatih Terim'in avukatı kendisine yazılı olarak ilettiği bir metinle iddialara yanıt verdi.

Terim'in avukatının yazılı açıklamasında, “Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Türkiye
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Son Dakika | Düşen Libya uçağında neler oldu: İşte dakika dakika yaşananlar
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
Menajeri tutuklanınca ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi
İstanbul'da toplu taşımada unutulan eşyalar sergilendi