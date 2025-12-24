İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”, avukat Rezan Epözdemir'in ve kendisine yakın isimlerin mali faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılara dikkat çekti.

FATİH TERİM'İN DE ADI GEÇMİŞTİ

Avukat Rezan Epözdemir'in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığını ve bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiğine ilişkin MASAK raporunda Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de adı geçti.

ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLANMIŞ

Fatih Terim’in avukatı iddialara yanıt vererek Epözdemir'in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında davalıdan alınan 5,4 milyon TL'nin Terim'e transfer edildiği, paranın Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandığını söyledi.

TERİM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Murat Ağırel'in aktardığına göre; Fatih Terim'in avukatı kendisine yazılı olarak ilettiği bir metinle iddialara yanıt verdi.