Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz! 2 profesörden kritik değerlendirme

23 Mart tarihinde tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunun devamına ilişkin karara, avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner itiraz etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan itiraz dilekçesinde söz konusu kararın gerekçesiz, delillerden yoksun ve usule aykırı olduğuna dikkat çekildi. İtiraz dilekçesinde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün iki önemli ismi, Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun, Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğu hakkında yaptığı değerlendirmeler yer aldı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA HÜKMEDİLMİŞTİ!

Şahan, 19 Mart günü İstanbul’da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “kent uzlaşısı” üzerinden yöneltilen iddialar çerçevesinde tutuklanmıştı. Aradan geçen 6 ayın ardından yapılan tutukluluk incelemesinde mahkeme, Şahan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Geçtiğimiz gün ise, Şahan hakkında “İBB soruşturması” kapsamında ikinci kez tutuklama kararı verilmişti.

Verilen itiraz dilekçesinin ekinde dosyaya sunulan Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu tarafından hazırlanan bilimsel mütalaada, HTS kayıtlarına dayalı iddiaların bilimsel olarak mümkün olmadığı, “daraltılmış baz alanı” yönteminin ise akla ve bilime aykırı olduğu ifade edildi.

“ŞAHAN’IN 648 KİLOMETRE KOŞMASI GEREKİRDİ”

Mütalaa’da yer verilen tespitlerde "24/02/2020 tarihli kayıtlar: Resul Emrah Şahan aynı saniye içinde hem A hem de B baz istasyonlarından sinyal almaktadır. Bu iki baz istasyonu arasındaki mesafe 140-180 metre olup, iddia makamının kullandığı yöntem doğru olsaydı Şahan’ın bu mesafeyi 648 km/saat hızla koşması gerekirdi. Raporda bunun imkânsız olduğu, 'daraltılmış baz alanı' yönteminin anlamsızlığı ve hukuki incelemeye gölge düşürdüğü açıkça ifade edilmiştir.” ifadelerini kullanıldı.

Mütalaanın devamında şu tespitlere yer verildi:

“04/09/2020 tarihli kayıtlar: Yalnızca 4 kayıt bulunmakta, bunların 3’ü farklı baz istasyonları olup görüşmeyi ispatlamaya elverişli değildir.

HTS kayıtları bilimsel olarak yetersizdir. Geçmiş HTS kayıtlarını kullanarak konum belirlemenin mümkün olmadığı, çünkü kayıtların sinyal bilgilerini içermediği belirtilmiştir.” “'Daraltılmış baz alanı' yöntemi bilimsellikten uzaktır. Literatürde yeri olmayan, nasıl çalıştığı açıklanmayan bir yöntemdir. Bu yöntem üzerinden yapılan değerlendirmeler bir insanın 648 km/saat hızla koşması gerektiği gibi akla ve bilime aykırı iddiaları doğurmuştur.

Kolluk ifadeleri teknik bilgileri içermemektedir. Azimuth, beamwidth, tilt gibi bilgiler yer almamaktadır. Ayrıca Resul Emrah Şahan ve Azad Barış’ın aynı baz istasyonundan sinyal aldıkları iddia edilen satırların aynı zamana ait olmadığı, 398 HTS kaydından yalnızca 92’sinin savunmaya verildiği kaydedilmiştir.”

“BİLİMSELLİKTEN UZAK BİR YAKLAŞIMDIR”

Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun hazırladığı bilimsel mütalaada, HTS kayıtları üzerinden yapılan değerlendirmelerin bilimsel temelden yoksun olduğu, daraltılmış baz alanı yönteminin ise hukuka ve bilime aykırı bulunduğu ifade edilerek “Aynı mekânda bulunma varsayımı afakidir. Şüpheliye yönelik ‘aynı baz istasyonunun herhangi iki anteninden sinyal aldıklarına göre aynı mekânda bulunmaktadırlar’ varsayımı, bilim dünyasında yeri olmayan, belirsiz ve afaki ‘daraltılmış baz alanı’ yöntemi bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır.” ifadelerine yer verildi.