Resul Emrah Şahan kimdir?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ‘terör’ soruşturmasından, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’sa ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

Resul Emrah Şahan hakkında, İBB'ye yönelik devam eden 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklama kararı verildi. Şahan ikinci kez tutuklanmış oldu.

Resul Emrah Şahan'dan Silivri'de yeni beste

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da doğdu.

2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu.

2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalıştı. İstanbul’da tarihi kent alanları üzerine sayısız plan ve projenin geliştirilmesinde görev aldı.

2006-2014 yılları arasında kendi girişimini kurarak ulaşım, altyapı ve kentsel politika geliştirme çalışmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verdi. Aynı zamanda bir teknoloji şirketi kurarak kentsel planlama çalışmalarının teknoloji ile entegrasyonu konusunda çalıştı.

2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi, Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak katılımcı kent planlama ve AR-GE çalışmaları konusunda projeler geliştirip uyguladı. Beylikdüzü Vizyon 2030 çalışmasında öncü rol aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Seçimleri Politika ve Projeler Bildirgesinin hazırlanmasında teknik çalışmaların ana koordinasyonunu yönetti.

2019 – 2023 İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerel seçimlerde vaat edilen kentsel politikaları “İstanbul 2050 Vizyon Planı” çatısı altında birleştirilmesi ve hızlıca hayata geçirilmesi noktasında en etkin aktörlerden biri oldu. Bu süreçte Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak “Şişli’de Kentsel Dönüşüm ve Planlama” çalışmalarının ana koordinasyonunu yürüttü. Şişli ilçesinde “Şişli Afet Yönetim Planı”nın hazırlanmasında öncü isimlerden biridir.

Resul Emrah Şahan, evlidir ve bir kızı vardır.

2024 Yerel Seçimleri’nde, CHP adayı olarak, rekor oyla Şişli Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.