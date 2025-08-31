Rayiç bedellerindeki büyük artışa tepki: 'Varlık vergisini anımsatıyor'

AKP'li Şamil Tayyar, yüksek rayiç bedellerini eski varlık vergisine benzeterek tepki gösterirken Bolu Belediye Başkanı Özcan, emlak vergisindeki rayiç bedellerinin belediyeler tarafından belirlenmediğini ifade etti.

AKP’li Şamil Tayyar, emlak vergisine esas alınan rayiç bedellerdeki artışlara tepki gösterdi. İllere göre belirlenen yeni bedellerde yüzde 2 bine varan artış yapıldığını belirten Tayyar, bu durumun yalnızca emlak vergisini değil; tapu harçlarını, veraset ve intikal vergilerini de artıracağını söyledi.

Rayiç bedellerdeki fahiş yükselişin bazı konutları “değerli konut vergisi” kapsamına sokacağına dikkat çeken Tayyar, “Bu düzenleme hayatın doğal akışına aykırı. İkinci Dünya Savaşı koşullarında çıkarılan Varlık Vergisi’ni andırıyor. Düzeltilmezse kira krizi büyüyecek, konut fiyatları artacak, ev sahibi-kiracı çatışmaları tırmanacak. Olan yine dar ve sabit gelirliye olacak” ifadelerini kullandı.

varlik-vergisi.jpg

"RAYİÇ BEDELİ MERKEZİ YÖNETİM BELİRLER"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, herkesin "emlak vergilerini belediyelerin belirlediğini zannettiğini" söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Herkes zannediyor ki emlak vergilerini belediyeler belirliyor. Hayır, bu doğru değil. Emlak vergileri 4 yılda bir Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesine göre bir komisyon toplanıyor, toplam 9 kişilik kurul tarafından belirleniyor. Bu rayiç bedellerini kurul belirlerken bilirkişi olarak gayrimenkul değerleme uzmanları kullanılıyor. Ortaya bir fiyat çıkartıyorlar. Kanunla belirlenen bu komisyonu ve takdir ettiği rayiç bedellerini belediyemizin bağımsız olarak artırma veya eksiltme yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca belediye başkanları da bu kurulun üyesi değildir. Bu kurulun Bolu için ne kadar fiyat belirlediğini bilmiyorum. Sadece oybirliğiyle alınmış bir karar olduğunu biliyorum. Buradaki 9 kişilik kurulda belediyenin sadece 2 temsilcisi var.

Emlak vergisinde rayiç değerler artınca burada en büyük parayı vergi daireleri ve tapu müdürlükleri kazanıyor. Çünkü biz, binalardan belirlenen rayiç bedelinin üzerinden binde 1 pay alıyoruz emlak vergisi olarak ama tapu müdürlüğü alıcıdan ve satıcıdan binde 2’şer olmak üzere binde 4 alıyor. Yani belediyenin aldığının 4 katını alıyor. Vergi dairesinin aldığı hariç bundan. Belediyeler emlak vergilerinin bir kısmını da Kültür ve Tabiat Varlıkları Fonu’na devrediyorlar.

Emlak vergisi rayiç bedellerini belediyeler belirlemiyor. Maalesef burada hükümete yakın kaynaklar, belediyeler yıpransın diye böyle bir yalan ortaya atıyorlar. Bu rayiç bedellerin belirlenmesinde teknik insanlar görev alıyor. Bu rayiç bedel artışlarından en büyük kazancı tapu dairesi ve vergi daireleri üzerinden merkezi hükümet sağlıyor."

