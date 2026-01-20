Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Ramazan
|
Ramazan Ayı İlk Günü
|
19 Şubat Perşembe
|
Kadir Gecesi
|
16 Mart Pazartesi
|
Ramazan Bayramı Arefesi
|
19 Mart Perşembe
|
Ramazan Bayramı 1. gün
|
20 Mart Cuma
|
Ramazan Bayramı 2. gün
|
21 Mart Cumartesi
|
Ramazan Bayramı 3. gün
|
22 Mart Pazar
Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. 20 Ocak itibarıyla Ramazan'ın başlamasına 30 gün kaldı.
İlk oruç ne zaman?
İlk oruç için sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak ve ilk iftar 19 Şubat akşamı yapılacak.
Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi, yani Ramazan’ın 26. gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı ne zaman?
19 Mart Perşembe arefe (resmi tatilde yarım gün) ve ardından 20 Mart Cuma bayramın 1. günü, 21 Mart Cumartesi 2. günü, 22 Mart Pazar 3. günü. Arefe ile birlikte Ramazan Bayramı toplam 3,5 gün sürüyor.
2026'da Ramazan fitresi ne kadar?
Diyanet'in açıklamasına göre 2026'da fitre 240TL.
Diyanet 2026 yılı fitre miktarını açıkladı
Emekliler için Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?
Emekliler için Ramazan Bayramı'nda verilecek ikramiye oranı henüz belirlenmedi. 2025 yılında 4 bin TL olan ikramiyenin 2026'da 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.
Emekli Ramazan Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacak?
İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2026
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|19.02.2026
|06:22
|07:47
|13:23
|16:20
|18:49
|20:09
|2
|20.02.2026
|06:20
|07:45
|13:23
|16:21
|18:51
|20:10
|3
|21.02.2026
|06:19
|07:44
|13:23
|16:21
|18:52
|20:11
|4
|22.02.2026
|06:18
|07:42
|13:23
|16:22
|18:53
|20:12
|5
|23.02.2026
|06:16
|07:41
|13:22
|16:23
|18:54
|20:13
|6
|24.02.2026
|06:15
|07:39
|13:22
|16:24
|18:55
|20:15
|7
|25.02.2026
|06:13
|07:38
|13:22
|16:25
|18:56
|20:16
|8
|26.02.2026
|06:12
|07:36
|13:22
|16:26
|18:58
|20:17
|9
|27.02.2026
|06:11
|07:35
|13:22
|16:26
|18:59
|20:18
|10
|28.02.2026
|06:09
|07:33
|13:22
|16:27
|19:00
|20:19
|11
|01.03.2026
|06:08
|07:32
|13:22
|16:28
|19:01
|20:20
|12
|02.03.2026
|06:06
|07:30
|13:21
|16:29
|19:02
|20:21
|13
|03.03.2026
|06:05
|07:29
|13:21
|16:30
|19:03
|20:22
|14
|04.03.2026
|06:03
|07:27
|13:21
|16:30
|19:05
|20:24
|15
|05.03.2026
|06:01
|07:26
|13:21
|16:31
|19:06
|20:25
|16
|06.03.2026
|06:00
|07:24
|13:20
|16:32
|19:07
|20:26
|17
|07.03.2026
|05:58
|07:23
|13:20
|16:32
|19:08
|20:27
|18
|08.03.2026
|05:57
|07:21
|13:20
|16:33
|19:09
|20:28
|19
|09.03.2026
|05:55
|07:19
|13:20
|16:34
|19:10
|20:29
|20
|10.03.2026
|05:53
|07:18
|13:19
|16:34
|19:11
|20:30
|21
|11.03.2026
|05:52
|07:16
|13:19
|16:35
|19:12
|20:31
|22
|12.03.2026
|05:50
|07:14
|13:19
|16:36
|19:14
|20:33
|23
|13.03.2026
|05:48
|07:13
|13:19
|16:36
|19:15
|20:34
|24
|14.03.2026
|05:47
|07:11
|13:18
|16:37
|19:16
|20:35
|25
|15.03.2026
|05:45
|07:09
|13:18
|16:38
|19:17
|20:36
|26
|16.03.2026
|05:43
|07:08
|13:18
|16:38
|19:18
|20:37
|27
|17.03.2026
|05:41
|07:06
|13:18
|16:39
|19:19
|20:38
|28
|18.03.2026
|05:40
|07:04
|13:17
|16:39
|19:20
|20:40
|29
|19.03.2026
|05:38
|07:03
|13:17
|16:40
|19:21
|20:41
Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|19.02.2026
|06:06
|07:30
|13:07
|16:06
|18:35
|19:54
|2
|20.02.2026
|06:05
|07:28
|13:07
|16:07
|18:36
|19:55
|3
|21.02.2026
|06:04
|07:27
|13:07
|16:08
|18:38
|19:56
|4
|22.02.2026
|06:02
|07:26
|13:07
|16:08
|18:39
|19:57
|5
|23.02.2026
|06:01
|07:24
|13:07
|16:09
|18:40
|19:58
|6
|24.02.2026
|06:00
|07:23
|13:07
|16:10
|18:41
|19:59
|7
|25.02.2026
|05:58
|07:21
|13:07
|16:11
|18:42
|20:00
|8
|26.02.2026
|05:57
|07:20
|13:07
|16:12
|18:43
|20:01
|9
|27.02.2026
|05:56
|07:18
|13:06
|16:12
|18:44
|20:02
|10
|28.02.2026
|05:54
|07:17
|13:06
|16:13
|18:45
|20:03
|11
|01.03.2026
|05:53
|07:15
|13:06
|16:14
|18:47
|20:04
|12
|02.03.2026
|05:51
|07:14
|13:06
|16:15
|18:48
|20:05
|13
|03.03.2026
|05:50
|07:13
|13:06
|16:15
|18:49
|20:06
|14
|04.03.2026
|05:48
|07:11
|13:05
|16:16
|18:50
|20:07
|15
|05.03.2026
|05:47
|07:09
|13:05
|16:17
|18:51
|20:08
|16
|06.03.2026
|05:45
|07:08
|13:05
|16:17
|18:52
|20:10
|17
|07.03.2026
|05:44
|07:06
|13:05
|16:18
|18:53
|20:11
|18
|08.03.2026
|05:42
|07:05
|13:04
|16:19
|18:54
|20:12
|19
|09.03.2026
|05:40
|07:03
|13:04
|16:19
|18:55
|20:13
|20
|10.03.2026
|05:39
|07:02
|13:04
|16:20
|18:56
|20:14
|21
|11.03.2026
|05:37
|07:00
|13:04
|16:21
|18:57
|20:15
|22
|12.03.2026
|05:36
|06:59
|13:03
|16:21
|18:58
|20:16
|23
|13.03.2026
|05:34
|06:57
|13:03
|16:22
|18:59
|20:17
|24
|14.03.2026
|05:32
|06:55
|13:03
|16:22
|19:01
|20:18
|25
|15.03.2026
|05:31
|06:54
|13:03
|16:23
|19:02
|20:19
|26
|16.03.2026
|05:29
|06:52
|13:02
|16:23
|19:03
|20:21
|27
|17.03.2026
|05:27
|06:51
|13:02
|16:24
|19:04
|20:22
|28
|18.03.2026
|05:25
|06:49
|13:02
|16:24
|19:05
|20:23
|29
|19.03.2026
|05:24
|06:47
|13:02
|16:25
|19:06
|20:24
İzmir Ramazan İmsakiyesi 2026
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|19.02.2026
|06:29
|07:51
|13:30
|16:31
|19:00
|20:16
|2
|20.02.2026
|06:28
|07:49
|13:30
|16:32
|19:01
|20:17
|3
|21.02.2026
|06:27
|07:48
|13:30
|16:33
|19:02
|20:18
|4
|22.02.2026
|06:25
|07:47
|13:30
|16:33
|19:03
|20:19
|5
|23.02.2026
|06:24
|07:45
|13:30
|16:34
|19:04
|20:20
|6
|24.02.2026
|06:23
|07:44
|13:30
|16:35
|19:05
|20:21
|7
|25.02.2026
|06:22
|07:43
|13:30
|16:36
|19:06
|20:22
|8
|26.02.2026
|06:20
|07:41
|13:29
|16:36
|19:08
|20:23
|9
|27.02.2026
|06:19
|07:40
|13:29
|16:37
|19:09
|20:24
|10
|28.02.2026
|06:18
|07:38
|13:29
|16:38
|19:10
|20:25
|11
|01.03.2026
|06:16
|07:37
|13:29
|16:38
|19:11
|20:26
|12
|02.03.2026
|06:15
|07:36
|13:29
|16:39
|19:12
|20:27
|13
|03.03.2026
|06:13
|07:34
|13:28
|16:40
|19:13
|20:29
|14
|04.03.2026
|06:12
|07:33
|13:28
|16:40
|19:14
|20:30
|15
|05.03.2026
|06:10
|07:31
|13:28
|16:41
|19:15
|20:31
|16
|06.03.2026
|06:09
|07:30
|13:28
|16:42
|19:16
|20:32
|17
|07.03.2026
|06:08
|07:28
|13:28
|16:42
|19:17
|20:33
|18
|08.03.2026
|06:06
|07:27
|13:27
|16:43
|19:18
|20:34
|19
|09.03.2026
|06:04
|07:25
|13:27
|16:43
|19:19
|20:35
|20
|10.03.2026
|06:03
|07:24
|13:27
|16:44
|19:20
|20:36
|21
|11.03.2026
|06:01
|07:22
|13:27
|16:44
|19:21
|20:37
|22
|12.03.2026
|06:00
|07:21
|13:26
|16:45
|19:22
|20:38
|23
|13.03.2026
|05:58
|07:19
|13:26
|16:46
|19:23
|20:39
|24
|14.03.2026
|05:57
|07:18
|13:26
|16:46
|19:24
|20:40
|25
|15.03.2026
|05:55
|07:16
|13:25
|16:47
|19:25
|20:41
|26
|16.03.2026
|05:54
|07:15
|13:25
|16:47
|19:26
|20:42
|27
|17.03.2026
|05:52
|07:13
|13:25
|16:48
|19:27
|20:43
|28
|18.03.2026
|05:50
|07:12
|13:25
|16:48
|19:28
|20:44
|29
|19.03.2026
|05:49
|07:10
|13:24
|16:48
|19:29
|20:45