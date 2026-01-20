Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı ne zaman? 2026 Ramazan

11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken, hazırlıklar da hız kazanmaya başladı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler takvimlere çevrildi. 2026'da Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek, bayram tatili ne zaman gibi önemli soruların hepsinin cevabı bu haberde.

Ramazan Ayı İlk Günü

19 Şubat Perşembe

Kadir Gecesi

16 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefesi

19 Mart Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün

20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün

21 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün

22 Mart Pazar

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. 20 Ocak itibarıyla Ramazan'ın başlamasına 30 gün kaldı.

İlk oruç ne zaman?

İlk oruç için sahura 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak ve ilk iftar 19 Şubat akşamı yapılacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi, yani Ramazan’ın 26. gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

19 Mart Perşembe arefe (resmi tatilde yarım gün) ve ardından 20 Mart Cuma bayramın 1. günü, 21 Mart Cumartesi 2. günü, 22 Mart Pazar 3. günü. Arefe ile birlikte Ramazan Bayramı toplam 3,5 gün sürüyor.

2026'da Ramazan fitresi ne kadar?

Diyanet'in açıklamasına göre 2026'da fitre 240TL.

Emekliler için Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Emekliler için Ramazan Bayramı'nda verilecek ikramiye oranı henüz belirlenmedi. 2025 yılında 4 bin TL olan ikramiyenin 2026'da 5 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.

İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 06:22 07:47 13:23 16:20 18:49 20:09
2 20.02.2026 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51 20:10
3 21.02.2026 06:19 07:44 13:23 16:21 18:52 20:11
4 22.02.2026 06:18 07:42 13:23 16:22 18:53 20:12
5 23.02.2026 06:16 07:41 13:22 16:23 18:54 20:13
6 24.02.2026 06:15 07:39 13:22 16:24 18:55 20:15
7 25.02.2026 06:13 07:38 13:22 16:25 18:56 20:16
8 26.02.2026 06:12 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17
9 27.02.2026 06:11 07:35 13:22 16:26 18:59 20:18
10 28.02.2026 06:09 07:33 13:22 16:27 19:00 20:19
11 01.03.2026 06:08 07:32 13:22 16:28 19:01 20:20
12 02.03.2026 06:06 07:30 13:21 16:29 19:02 20:21
13 03.03.2026 06:05 07:29 13:21 16:30 19:03 20:22
14 04.03.2026 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24
15 05.03.2026 06:01 07:26 13:21 16:31 19:06 20:25
16 06.03.2026 06:00 07:24 13:20 16:32 19:07 20:26
17 07.03.2026 05:58 07:23 13:20 16:32 19:08 20:27
18 08.03.2026 05:57 07:21 13:20 16:33 19:09 20:28
19 09.03.2026 05:55 07:19 13:20 16:34 19:10 20:29
20 10.03.2026 05:53 07:18 13:19 16:34 19:11 20:30
21 11.03.2026 05:52 07:16 13:19 16:35 19:12 20:31
22 12.03.2026 05:50 07:14 13:19 16:36 19:14 20:33
23 13.03.2026 05:48 07:13 13:19 16:36 19:15 20:34
24 14.03.2026 05:47 07:11 13:18 16:37 19:16 20:35
25 15.03.2026 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17 20:36
26 16.03.2026 05:43 07:08 13:18 16:38 19:18 20:37
27 17.03.2026 05:41 07:06 13:18 16:39 19:19 20:38
28 18.03.2026 05:40 07:04 13:17 16:39 19:20 20:40
29 19.03.2026 05:38 07:03 13:17 16:40 19:21 20:41

Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 06:06 07:30 13:07 16:06 18:35 19:54
2 20.02.2026 06:05 07:28 13:07 16:07 18:36 19:55
3 21.02.2026 06:04 07:27 13:07 16:08 18:38 19:56
4 22.02.2026 06:02 07:26 13:07 16:08 18:39 19:57
5 23.02.2026 06:01 07:24 13:07 16:09 18:40 19:58
6 24.02.2026 06:00 07:23 13:07 16:10 18:41 19:59
7 25.02.2026 05:58 07:21 13:07 16:11 18:42 20:00
8 26.02.2026 05:57 07:20 13:07 16:12 18:43 20:01
9 27.02.2026 05:56 07:18 13:06 16:12 18:44 20:02
10 28.02.2026 05:54 07:17 13:06 16:13 18:45 20:03
11 01.03.2026 05:53 07:15 13:06 16:14 18:47 20:04
12 02.03.2026 05:51 07:14 13:06 16:15 18:48 20:05
13 03.03.2026 05:50 07:13 13:06 16:15 18:49 20:06
14 04.03.2026 05:48 07:11 13:05 16:16 18:50 20:07
15 05.03.2026 05:47 07:09 13:05 16:17 18:51 20:08
16 06.03.2026 05:45 07:08 13:05 16:17 18:52 20:10
17 07.03.2026 05:44 07:06 13:05 16:18 18:53 20:11
18 08.03.2026 05:42 07:05 13:04 16:19 18:54 20:12
19 09.03.2026 05:40 07:03 13:04 16:19 18:55 20:13
20 10.03.2026 05:39 07:02 13:04 16:20 18:56 20:14
21 11.03.2026 05:37 07:00 13:04 16:21 18:57 20:15
22 12.03.2026 05:36 06:59 13:03 16:21 18:58 20:16
23 13.03.2026 05:34 06:57 13:03 16:22 18:59 20:17
24 14.03.2026 05:32 06:55 13:03 16:22 19:01 20:18
25 15.03.2026 05:31 06:54 13:03 16:23 19:02 20:19
26 16.03.2026 05:29 06:52 13:02 16:23 19:03 20:21
27 17.03.2026 05:27 06:51 13:02 16:24 19:04 20:22
28 18.03.2026 05:25 06:49 13:02 16:24 19:05 20:23
29 19.03.2026 05:24 06:47 13:02 16:25 19:06 20:24

İzmir Ramazan İmsakiyesi 2026

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 19.02.2026 06:29 07:51 13:30 16:31 19:00 20:16
2 20.02.2026 06:28 07:49 13:30 16:32 19:01 20:17
3 21.02.2026 06:27 07:48 13:30 16:33 19:02 20:18
4 22.02.2026 06:25 07:47 13:30 16:33 19:03 20:19
5 23.02.2026 06:24 07:45 13:30 16:34 19:04 20:20
6 24.02.2026 06:23 07:44 13:30 16:35 19:05 20:21
7 25.02.2026 06:22 07:43 13:30 16:36 19:06 20:22
8 26.02.2026 06:20 07:41 13:29 16:36 19:08 20:23
9 27.02.2026 06:19 07:40 13:29 16:37 19:09 20:24
10 28.02.2026 06:18 07:38 13:29 16:38 19:10 20:25
11 01.03.2026 06:16 07:37 13:29 16:38 19:11 20:26
12 02.03.2026 06:15 07:36 13:29 16:39 19:12 20:27
13 03.03.2026 06:13 07:34 13:28 16:40 19:13 20:29
14 04.03.2026 06:12 07:33 13:28 16:40 19:14 20:30
15 05.03.2026 06:10 07:31 13:28 16:41 19:15 20:31
16 06.03.2026 06:09 07:30 13:28 16:42 19:16 20:32
17 07.03.2026 06:08 07:28 13:28 16:42 19:17 20:33
18 08.03.2026 06:06 07:27 13:27 16:43 19:18 20:34
19 09.03.2026 06:04 07:25 13:27 16:43 19:19 20:35
20 10.03.2026 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:36
21 11.03.2026 06:01 07:22 13:27 16:44 19:21 20:37
22 12.03.2026 06:00 07:21 13:26 16:45 19:22 20:38
23 13.03.2026 05:58 07:19 13:26 16:46 19:23 20:39
24 14.03.2026 05:57 07:18 13:26 16:46 19:24 20:40
25 15.03.2026 05:55 07:16 13:25 16:47 19:25 20:41
26 16.03.2026 05:54 07:15 13:25 16:47 19:26 20:42
27 17.03.2026 05:52 07:13 13:25 16:48 19:27 20:43
28 18.03.2026 05:50 07:12 13:25 16:48 19:28 20:44
29 19.03.2026 05:49 07:10 13:24 16:48 19:29 20:45

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

