Proton Apartmanı davasında kamu görevlileri için ek bilirkişi kararı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Proton Apartmanı, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılmış, aralarında 5 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 64 kişi yaşamını yitirmişti. Binanın yıkılışındaki ihmaller zinciri, açılan davayla yargıya taşınmıştı.

SANIKLAR VE İSTENEN CEZALAR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sorumlular hakkında ağır hapis cezaları talep ediliyor. Müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Aynı suçlamayla dönemin belediye imar biriminde görevli kamu görevlileri Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında da dava açılmış ve dosyalar birleştirilmişti.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN "EK BİLİRKİŞİ" KARARI

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada ailelerin ve avukatların beyanları dinlendi. Mahkeme heyeti ara kararında, binanın inşa ve denetim sürecinde görev alan kamu görevlilerinin kusur durumlarının netleşmesi için yeni bir bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına ve yargılanan sanıkların mevcut hukuki durumlarının aynen devam etmesine hükmetti.

AİLELERİN ADALET BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Depremde yakınlarını kaybeden onlarca ailenin takip ettiği duruşma, eksik evrakların tamamlanması ve yeni raporun hazırlanması için 26 Haziran tarihine ertelendi.