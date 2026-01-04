Depremde 64 kişi can vermişti! Depremzedelerden “Bizi mezarlara utançla göndermeyin” çağrısı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Proton Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 5 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve fenni mesul Rafet Küsmüş ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş hakkında "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Hacı Mehmet Güner, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Mehmet Dişçeken ve Emre Arıkan hakkında da aynı suçtan dava açıldı; iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI!

Sanık Küsmüş, yargılama sürecinde, "Proton Apartmanı'nda deprem felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizden dolayı derin üzüntü içinde olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Bizlerin de depremin mağduru olduğu unutulmamalıdır. Ben, mesleğini bütün bir titizlikle ve özenle icra eden bir mimarım. Bu zamana kadar yaptığım tüm işlerimin bizzat başında durdum ve Allah izin verirse yine büyük bir azimle duracağım. Faili olmadığım bir suçtan dolayı uzun süredir tutukluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Küsmüş, 855 gün tutuklu bulunduktan sonra, "tutukluluk süresi ve tutuklama tedbirinin amaçladığı yasal faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği" gerekçesiyle, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir kez kolluk birimine imza verme şartıyla tahliye edildi.

KARAR DURUŞMASI 12 OCAK’TA!

23 Eylül günü görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak tüm sanıkların, "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi ve duruşma 6 Ocak'a ertelendi.

Karar duruşması öncesinde yakınlarını kaybeden aileler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki hakim ve savcılara çağrıda bulundu.

“BİZİ MEZARLARA UTANÇLA GÖNDERMEYİN”

Depremde anne ve babasını yitiren Buğra Kağan Yıldız, "Müteahhitten belediye görevlisine kadar tüm sanıkların üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyorum. Beni anne ve babamın mezarlarına utançla göndermeyin" sözlerini sarf etti.

Depremde anne ve babasını kaybeden Dilara Büşra Okay ise "6 Şubat depremlerinde annemizi, babamızı, sevdiklerimizi kaybettik; içimizde her gün yeniden yıkılan bir ev var. Bu acının hesabı sorulmazsa, sadece binalar değil, toplumun vicdanı da çöker" ifadelerini kullandı.