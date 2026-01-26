Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Akşehir'de Kış Şenliği’ne katıldı

6’ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu “Kuruluşundan Günümüze Türkiye” başlıklı söyleşisiyle Akşehirlilerle bir araya geldi. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki programa yoğun ilgi gösterildi.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, söyleşisinde güncel konular ile tarihsel süreci birlikte değerlendirdi. Söyleşinin önemli bölümünü Millî Mücadele yıllarına ayıran Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve sonrasında yaşanan süreci devlet arşivlerindeki belgeler ışığında aktardı.

Halaçoğlu, Atatürk’ün kimseyi dışlamayan, herkesi kucaklayan bir anlayışla Millî Mücadele’yi başlattığını vurguladı.

“O BAYRAK DAİMA DALGALANACAKTIR”

Söyleşisini Türk bayrağı ile tamamlayan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “O bayrak daima dalgalanacaktır” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Programın ardından Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, Prof. Dr. Halaçoğlu’na plaket takdim etti.

AYTMATOV ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Program, söyleşinin ardından gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov’u Anma Etkinliği ile devam etti. Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun sahne aldığı etkinlikte, Türk dünyasının önemli edebiyatçılarından Cengiz Aytmatov anıldı. Müzik dinletisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, kültür, sanat ve akademiyi bir araya getiren etkinliklerle devam ediyor.

Kaynak:DHA

