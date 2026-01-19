POMEM’lerden mezun olan bazı polislerin 'sağlık' gerekçesiyle ilişiği kesildi: Düzenleme talebi

Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayarak mezun olan, bir kısmı polis memuru olarak göreve başlayan adayların, aradan aylar ve bazı dosyalarda yıllar geçtikten sonra sağlık şartları gerekçe gösterilerek meslekten ilişiklerinin kesilmesi kamuoyunda tartışma konusu oldu.

KPSS ve mülakat süreçlerini geçerek POMEM’lerde eğitim gören, mezun olan ve bir kısmı fiilen Emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları ile mezuniyete kısa süre kala ilişiği kesildiği belirtildi.

GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA İLİŞİK KESME KARARLARI

Edinilen bilgilere göre bazı polis memurlarının, mezuniyet sonrası polis kimliği ve beylik tabancası verilerek göreve başlatılmalarına karşın, daha sonra Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda “POMEM öğrencisi olamaz” gerekçesiyle meslekten ilişiklerinin kesildiği belirtildi.

İlişik kesme işlemlerinin, bazı dosyalarda mezuniyetten aylar sonra, bazı örneklerde ise yıllar sonra gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan ilişiği kesilenler arasında görev süresi altı yıla kadar ulaşan polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi.

SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde öğrenci adayları ile görevdeki polis memurları için farklı sağlık dilimleri bulunduğuna dikkat çekildi. Yönetmelikte yer alan EK-3 hükümlerine göre A, B ve C dilimi sağlık şartlarını taşıyanların Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapabildiği, D diliminin farklı hizmet sınıflarına atanmayı, E diliminin ise memuriyete engel durumu ifade ettiği belirtildi.

Ancak ilişik kesme işlemlerinde, mezun olup göreve başlamış kişilerin sağlık durumlarının öğrenci statüsünde değerlendirilmesinin uygulamada sorunlara yol açtığı iddia edildi.

YARGI KARARLARI HATIRLATILDI

2018-2020 yılları arasında açılan davalarda verilen çeşitli idare mahkemesi ve Danıştay kararları yer alıyor. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2018 tarihli bir kararında, POMEM eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan bir adayın sağlık durumunun, öğrenci alım şartları yerine devlet memurluğuna geçişte aranan sağlık şartları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde hüküm kurduğu belirtildi.

Benzer şekilde Danıştay 8. Dairesi tarafından onanan bazı kararların da dosyada bulunduğu, bu kararlar sonucunda bazı kişilerin mesleklerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

DEVAM EDEN DAVALAR VE BELİRSİZLİK

Halen görevde olan ancak sağlık şartları nedeniyle açılmış davaları Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay’da devam eden polis memurlarının bulunduğu da öğrenildi. Bu personelin statülerinin yargı süreci sonuçlanıncaya kadar belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

2022 YILINDAKİ YASAL DÜZENLEME

2022 yılında yürürlüğe giren 7422 sayılı Kanun ile Emniyet Teşkilat Kanunu’na eklenen Geçici 31. maddeyle sağlık sebeplerine dayanan yargı kararları sonucu meslekten çıkarılan bazı polis memurlarının, başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevlendirilebilmelerine imkân tanındı. Ancak söz konusu düzenlemenin belirli bir süreyle sınırlı olduğu ve bazı aday gruplarını kapsamadığı vurgulandı.

DÜZENLEME TALEBİ

Polisler, mezuniyete yakın aşamada ilişiği kesilen polis adayları ile mezun olup göreve başlamış ancak sonradan meslekten çıkarılan personelin, sağlık değerlendirmelerinin hangi statüye göre yapılması gerektiğine ilişkin farklı uygulamaların bulunduğu belirtilerek bu durumun giderilmesine yönelik düzenleme ihtiyacı olduğu ifade edildi.