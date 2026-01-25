Polis, şüpheliyi yakalamak için motokuryenin arkasına atladı

Kimlik kontrolünden kaçan şüpheliyi yakalamak isteyen polis, motokuryenin arkasına binerek takibe çıktı.

İstanbul Bahçelievler’de, kimlik kontrolünden kaçan şüpheliyi yakalamak için bir motokuryenin arkasına binen polis memuru, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen şüpheli, sınır dışı edildi. Yaşanan kovalamaca, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisten kaçan şüpheli lastikleri vurularak yakalandıPolisten kaçan şüpheli lastikleri vurularak yakalandı

SINIR DIŞI EDİLDİ

Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada “dur” ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Bunun üzerine şüpheliyi cadde boyunca kovalamaya başlayan polislerden biri, kaldırımda bekleyen motokuryeden yardım isteyerek motosiklete bindi. Motokuryenin arkasına binerek takibi sürdüren polis memuru, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

