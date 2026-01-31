“Peygamber emretti” diyerek para toplayan cemaat davasında savcıdan itiraz

“Peygamber emretti” diyerek para toplayan cemaat davasında savcıdan itiraz
Yayınlanma:
İstanbul’da kendilerini "peygamberin rehberi" olarak tanıtan ve "Allah yolunda fabrika kurma" vaadiyle cemaat üyelerini dolandıran sanıklar hakkında verilen 5 yıllık hapis cezası, Cumhuriyet Savcısı tarafından az bulunarak İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların dini duyguları istismar ederek üyelerinden para topladıkları detaylandırıldı. Sanıkların, peygamber ile doğrudan iletişim kurduklarını iddia ettikleri ve gelirinin tamamı hayır işlerinde kullanılacak bir fabrika kurulması yönünde "emir aldıklarını" söyledikleri belirtildi. Bu projeye destek vermeyenlerin ise "yezid" olarak yaftalandığı ortaya çıktı.

ÜÇ SANIĞA HAPİS VE PARA CEZASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 23 Aralık 2025 tarihli karar duruşmasında; İbrahim Ertok, Kuntay Ertok ve Nevzat Kanbur suçlu bulundu. Mahkeme, bu üç isme "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5'er yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verirken, diğer dört sanığın beraatine hükmetti.

"Fabrika kurmamızı peygamber emretti" diyerek dolandırdılar! Kendisini "Hazreti Ali" olarak tanıttı"Fabrika kurmamızı peygamber emretti" diyerek dolandırdılar! Kendisini "Hazreti Ali" olarak tanıttı

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

30 Aralık 2025 tarihinde davanın savcısı, verilen 5 yıllık hapis cezasını yetersiz bularak kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı. Savcı, suçun işleniş biçimi ve iştirak iradesi göz önüne alındığında üç sanığa daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini savunarak mahkeme kararına itiraz etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
ASKİ verileri açıklandı! Ankara barajlarında şaşırtan yükseliş
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!
Babaanne cinayetinde korkunç detaylar: Derisiyle birlikte yüzülmüş saçları bulundu!