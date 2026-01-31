“Peygamber emretti” diyerek para toplayan cemaat davasında savcıdan itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların dini duyguları istismar ederek üyelerinden para topladıkları detaylandırıldı. Sanıkların, peygamber ile doğrudan iletişim kurduklarını iddia ettikleri ve gelirinin tamamı hayır işlerinde kullanılacak bir fabrika kurulması yönünde "emir aldıklarını" söyledikleri belirtildi. Bu projeye destek vermeyenlerin ise "yezid" olarak yaftalandığı ortaya çıktı.

ÜÇ SANIĞA HAPİS VE PARA CEZASI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 23 Aralık 2025 tarihli karar duruşmasında; İbrahim Ertok, Kuntay Ertok ve Nevzat Kanbur suçlu bulundu. Mahkeme, bu üç isme "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5'er yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verirken, diğer dört sanığın beraatine hükmetti.

"Fabrika kurmamızı peygamber emretti" diyerek dolandırdılar! Kendisini "Hazreti Ali" olarak tanıttı

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

30 Aralık 2025 tarihinde davanın savcısı, verilen 5 yıllık hapis cezasını yetersiz bularak kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı. Savcı, suçun işleniş biçimi ve iştirak iradesi göz önüne alındığında üç sanığa daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini savunarak mahkeme kararına itiraz etti.