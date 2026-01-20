Pestisit krizinde reçete dönemi! Satana para cezası geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarladan sofraya uzanan gıda güvenliği kapsamında zirai ilaçların yanlış ve aşırı kullanımını önlemek, pestisit kalıntısını azaltmak, çevre ve insan sağlığını korumak ve denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Giden canlardan sonra tarım ilaçlarına düzenleme geldi

1 TEMMUZ'DA HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

'B-Reçete' ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan zirai ilaçlar yakından takip edilecek. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

TARIMDA ‘B-REÇETE’ DÖNEMİ BAŞLIYOR

B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" sistemiyle zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçları, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Bu sistemle zirai ilaç üreten, satan ve uygulayan kişiler elektronik olarak kaydedilecek ve izlenecek. Bayiden üreticiye, reçete yazandan müdürlüklere kadar herkes bu sistemin paydaşı olacak.

PESTİSİT KALINTISI ÖNLENEBİLECEK

Bu uygulamayla, tarımsal üretimde doğru miktarda ve zamanda ilaç kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Böylelikle, tarladan sofraya kadar tüm süreçlerde ürünlerdeki pestisit kalıntısı önlenebilecek.

'B-REÇETE' SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazlı olarak izlenebilir hale getirilecek. Bu kapsamda bitki koruma ürünleri için e-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi hazırlandı. Bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamaları B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda takip edilebilecek. Sisteme giriş, kullanımı yetkilendirilmiş kişiler için SMS doğrulama kodu kullanılacak.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN YETKİSİYLE ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığınca risk esaslı olarak belirlenecek aktif maddeler için yetki belgeli ziraat mühendisi, kayıtlı ürün ve alan bilgilerini dikkate alarak sistem üzerinden elektronik yolla reçeteyi yazabilecek.

B-REÇETE NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde ocak ayında pilot uygulama başladı. Sistemin 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde uygulamaya alınması planlanılıyor. Uygulamaya geçiş sürecinin sorunsuz olması için Bakanlık, sistemin kullanımında yer alan il veya ilçe müdürlükleri, bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları, reçete yazma ve uygulamaya yetkili kişiler için ülke genelinde de eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlattı.

REÇETESİZ SATIŞ YAPANLARA PARA CEZASI

Reçetesiz bitki koruma ürünü satan ve kayıt tutmayan bayilere, ilgili kanun gereği idari para cezası uygulanacak. Reçete yazma yetkilileri kurallara uymazsa yazılı olarak uyarılacak, aynı yıl içinde tekrarı olursa yetkileri iptal edilecek.