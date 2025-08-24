Pazarda yürek burkan sözler: Nasıl söyleyeyim ki, dökülenleri topluyorum...

Pazarda yürek burkan sözler: Nasıl söyleyeyim ki, dökülenleri topluyorum...
Yayınlanma:
Ekonominin en büyük toplumsal sorunların başında geldiği Türkiye'de halk artık pazar alışverişi yapmak lüks oldu. Osmaniye Kadirli'de bir vatandaş yaşadığı içler acısı durumu şu sözler ile anlattı: Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri. Sağ olsun tanıdıklar oluyor onlardan falan alıp yiyorum yoksa yemiyorum...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde artık tüm Türkiye'de olduğu gibi birçok vatandaş meyve ve sebzenin ucuzladığı akşam üstü saatlerinde alışveriş yapmaya gidiyor. Pazara giden emekli bir vatandaş "Pazara akşamüstü ucuzluyor diye geliyorum, domates 40 liraydı 20 liraya düşmüş. Hep akşam pazarına gelirim" ifadeleri ile durumu anlattı.

"BİRİNCİ SINIFI ZENGİNLER ALIYOR"

Başka bir vatandaş "Pazara geldim. Akşamüstü neden geliyorum? Üçüncü sınıf, ikinci sınıf meyve sebze alıyorum. Birinci sınıfı zenginler alıyor. Birinci kaliteyi zenginler alıp yiyor, garibanlar da ikinci sınıf yer. Şeftali aldım iki kilogram 100 lira, 50 liradan. Sabahleyin 100 liraydı geldim şimdi 50 lira ikinci sınıfı, biraz çürük olduğu için" sözleri ile 2025 yılının Türkiye'sinde yaşanan sınıf farkını en net şekilde ortaya koydu.

HEM YÜREK BURKTU HEM ÖKFE UYANDIRDI

Bir başka vatandaşın söylediği sözler ile 'İşte Türkiye Yüzyılı (!)' dedirtti... Gelirinin olmadığını, sadece 65'lik aylığının olduğunu söyleyen vatandaş, tezgahtan dökülenleri topladığını söyledi...

  • "Akşam pazarı olduğu için uygun, akşamı bekliyoruz. Bütçemiz de dar o yüzden dolayı. Gelirimiz yok bizim benim 65'lik aylığım var onunla geçinmeye çalışıyorum. Millet toplama aşamasında, tabii ki uygununu alacak. Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri. Sağ olsun tanıdıklar oluyor onlardan falan alıp yiyorum yoksa yemiyorum"

"AKŞAMÜSTÜ GELİYORUZ YARI FİYATINA DÜŞÜYOR"

Bir başka vatandaş ise "Fiyatlar uygun olduğu için genellikle akşamüstü geliyoruz. Tarım işçisiyim, tarlaya gidiyorum. Maaş yetmiyor eşim asgari ücretle çalışıyor. İki tane çocuğumuz var öğrenci. Geçinmekte zorlanıyoruz onun için akşamüstü geliyoruz, yarı fiyatına düşüyor" diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

