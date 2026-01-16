Pazar kapandı Bulgar turistler kapıdan döndü

Yayınlanma:
Edirne Belediyesi’nin Ulus Pazarı’nı kapatma kararı sonrası, alışveriş için gelen Bulgar ve Yunan turistler ile yurttaşlar pazarın kapalı olduğunu görünce alandan geri döndü.

Edirne Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarına karşılık devretmeyi planladığı Ulus Pazarı’nın faaliyetlerine son verme kararı aldı. Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği pazara alışveriş için gelen çok sayıda yerli ve yabancı müşteri, pazarın kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Bulgar turist de alışverişten vazgeçtiBulgar turist de alışverişten vazgeçti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, her cuma günü kurulan ve hem Edirnelilerin hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı’nın, mevzuata uygun olmayan işlemler nedeniyle ekim ayı sonunda kapatılacağını açıklamıştı. Belediye ekipleri bu karar doğrultusunda pazar alanını kapatarak girişlere kilit vurdu, güvenlik amacıyla da alanın önüne kamyon yerleştirildi.edirnede-ulus-pazarinin-kapatildigini-1119475-332246.jpg

Karara karşı çıkan Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, itirazı değerlendirerek 30 gün süreyle yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Sürenin ocak ayında sona ermesiyle birlikte Edirne Belediyesi yeniden harekete geçti. Belediye Başkanı Gencan, geçtiğimiz haftanın pazarın son kurulduğu gün olduğunu, bundan sonra Ulus Pazarı’nın açılmayacağını duyurdu.

edirnede-ulus-pazarinin-kapatildigini-1119482-332246.jpg​​​​​​​

PAZARIN KAPANDI TURİSTLER GERİ DÖNDÜ

Kararın ardından Ulus Pazarı bugün ilk kez kurulmadı. Durumdan habersiz şekilde sabah saatlerinde alışveriş için gelen vatandaşlar ve turistler, boş alanla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Özellikle tur otobüsleriyle gelen Bulgar ziyaretçiler, pazarın kapalı olduğunu öğrenince alandan ayrıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

