Patlatılan dinamit vinci devirdi: Etraf tozla kaplandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dinamit patlatılmasıyla sarsılan kule vinç, inşaat halindeki bir binanın üzerine devrildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde toplu konut şantiyesinde patlatılan dinamit nedeniyle sarsılan kule vinç inşaat halindeki bir binanın üzerine devrildi.

ŞANTİYE ALANINDA DİNAMİT PATLATTILAR

Toplu konut inşaatlarının sürdüğü Ceki Mahallesi'ndeki şantiyede temel açma çalışmaları sırasında dinamit patlatıldı.

kule-vinc-binanin-uzerine-devrildi-938750-278748.jpg

SARSILAN VİNÇ BİNAYA DEVRİLDİ

Bu esnada şantiyede bulunan bir kule vinç, sarsılarak yanındaki inşaat halindeki binanın üzerine düştü.

kule-vinc-binanin-uzerine-devrildi-938752-278748.jpg

Vincin düşüş anı, şantiyedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

