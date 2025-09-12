Park halindeki TIR'a çarptı feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Elazığ'da park halindeki TIR’a çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Elazığ-Malatya kara yolunda park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya, yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra Elazığ- Malatya kara yolu Karaali köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Kaya yönetimindeki 34 KDL 252 plakalı hafif ticari araç, arızalandığı için yol sürücüsü Ö.K.’nin yol kenarına park ettiği 23 AFM 920 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde TIR’ın altına giren aracın sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Kaya’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...