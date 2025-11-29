Papa Leo İstanbul’da Noel ayinini yönetti: Birlik, dayanışma ve barış için dua ediyoruz

Türkiye temaslarını sürdüren Papa 14’üncü Leo, ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul Volkswagen Arena’da düzenlenen geniş katılımlı ayine başkanlık etti. Yaklaşık 4 bin kişinin yer aldığı törende Katolik, Ortodoks ve Ermeni Kilisesi’nden rahipler de hazır bulunarak ortak dua etti. Ayine papayı destekleyen kardinaller eşlik ederken, ilahiler ve toplu dualar arena boyunca yankılandı.

Yaklaşık iki saat süren ayin, Noel döneminin başlangıcı olan Advent’e denk gelmesi nedeniyle Hristiyan toplumu açısından özel bir önem taşıdı. Alanı dolduran cemaat, ilahi dinletileri ve dualar eşliğinde Noel ruhuna hazırlık yaptı.

“NOEL ÖNCESİ DÖRT HAFTAYI BAŞLATIYORUZ”

Papa Leo, ayinde yaptığı konuşmada Noel’in yalnızca bir kutlama değil, “imanı tazeleme ve birlik arayışı” olduğunu belirtti. İsa Mesih’in doğumu vesilesiyle Hristiyanların birbirine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Papa, sözlerinde Aziz Pavlus ve Aziz Yuhanna Chrysostomos’un öğretilerine de yer verdi.

Konuşmasında Advent dönemine işaret eden Papa Leo şöyle konuştu:

“Yeni bir Noel’de Tanrı’nın oğlu İsa’nın gizemini deneyimlemeye hazırlanmak için bir sezon olan Noel öncesi dört haftayı başlatıyoruz. Bugünkü ayinin ilk okumaları, peygamber Yeşaya kitabının en güzel bölümlerinden biri olan ve tüm halkları Tanrı’nın dağına, ışık ve barışın kaynağı olan yere davet eden pasajdan gelir. Bu çağrı, iman tanıklığımızı yenilememiz için önemli bir hatırlatmadır.”

Papa Leo, ayrıca Aziz Yuhanna Chrysostomos’un “kutsallığın dayanıklılığının birçok mucizeden daha güçlü bir işaret olduğu” sözlerini hatırlatarak, Hristiyanların barış içinde, sevgi ve dayanışmayla hareket etmesinin dünya için yaşamsal bir mesaj taşıdığını dile getirdi.

Papa Leo konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"BARIŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR DÜNYA HAYAL EDİN"

Barışın hüküm sürdüğü bir dünya hayal edin. Onlar kılıçlarını sabana, mızraklarını budama kancalarına çevirecekler. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, artık savaşmayı öğrenmeyecekler. Bugün bizim için bu çağrının ne kadar acil olduğunu, barışa olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu bir düşünün. Bunu daha iyi anlamak için, bu yolculuğun logosuna bakalım; burada seçilen imgelerden biri de bize Boğaziçi’ni aşan ve iki kıtayı, Asya ve Avrupa’yı birleştiren ünlü büyük bir viyadüğü hatırlatıyor.

"BOĞAZ ÜZERİNDEKİ ÜÇLÜ KÖPRÜ YAPISI, BİRLİĞİN İNŞA EDİLMESİNDE ORTAK ÇABALARIMIZIN ÖNEMİNİ HATIRLATIYOR"

Zaman içinde iki başka geçiş daha eklenmiş ve artık iki kıta arasında üç bağlantı noktası var. Bunlar etkileyici ve görkemli görünse de ortaya çıktıkları muazzam yapıya kıyasla ne kadar küçük ve kırılgan olduklarını gösteriyor. Boğaz üzerindeki üçlü köprü yapısı, birliğin inşa edilmesinde ortak çabalarımızın önemini hatırlatıyor: Topluluk içindeki ilişkilerimizde, diğer Hristiyan mezheplerinden üyelerle ekümenik ilişkilerde ve kardeşlerimizle karşılaşmalarımızda. Bu üç bağı gözetmek, güçlendirmek ve mümkün olan her şekilde genişletmek hepimizin görevi.

"BU ÜLKEDE DÖRT FARKLI LİTÜRJİK GELENEĞİ KAPSAR: LATİN, ERMENİ, KELDANİ VE SÜRYANİ"

Bizim çağrımızın bir parçası, ‘Dağın üzerine kurulmuş bir şehir’ olmaktır. Az önce bahsettiğim ilk birlik bağı, bu kilise içindeki birliktir. Bu ülkede dört farklı litürjik geleneği kapsar: Latin, Ermeni, Keldani ve Süryani. Her biri kendi manevi, tarihsel ve kilise zenginliğini sunar. Bu farklılıkların paylaşılması, Mesih’in gelininin yüzünün en güzel özelliklerinden birini, yani katoliklik ve birliği açıkça gösterir. Bizleri sunu etrafında birleştiren birlik, Tanrı’dan bir armağandır; öylesine güçlü ve yenilmezdir ki, O’nun lütfunun eseridir. Ancak, zaman içinde bu birliğin gerçekleşmesi bizim çabalarımıza emanet edilmiştir.

Bu nedenle, Boğaz’daki köprüler gibi, birlik de bakım, özen ve süreklilik ister; böylece temelleri sağlam kalsın ve zaman ile zorluklar tarafından sarsılmasın. Gözlerimizi vaat edilen dağa, yani varış noktamız ve annemiz olan göksel Kudüs’ün imgesine çevirelim. Öyleyse, bizi birbirimize bağlayan bağları beslemek ve güçlendirmek için elimizden gelen her çabayı gösterelim, böylece birbirimizi zenginleştirebilelim.

"İMAN TÜM HRİSTİYAN KARDEŞLERİMİZİ DE BİR ARAYA GETİRİR"

İsa'nın evrensel ve sonsuz sevgisinin dünyasına hazır olalım. Litürjinin önerdiği ikinci birlik noktası ise hümanizmdir. Bunun, diğer Hristiyan mezheplerinden temsilcilerin varlığıyla da doğrulandığını ve onlara içten selamlarımı sunduğumu belirtmek isterim. Gerçekten de İsa Kurtarıcımız’a olan aynı iman yalnızca Katolik Kilisesi içindekileri değil, diğer Hristiyan kiliselerine mensup tüm kardeşlerimizi de bir araya getirir. Bunu dün dua toplantımızda yaşadık. Bu, uzun süredir birlikte yürüdüğümüz bir yol. XXIII. Yuhanna da bu topraklarla derin bir sevgi bağı ile bağlantılıydı.

Bu nedenle, Papa Yuhanna’nın sözleriyle, İsa Mesih’in göksel Baba'dan dilemiş olduğu, büyük ve kutsal birlik gizeminin, onun tutkulu duaları ve kurbanının arifesinde gerçekleşmesini dilerken, bugün birliğe “evet” cevabımızı yeniliyoruz. ‘Öyle ki hepsi bir olsun.’ Azizler kimlerdir? Tanrı Sözü’nün bizi çağırdığı üçüncü birlik bağı, Hristiyan olmayan toplulukların üyeleriyle olan bağdır. Dünya, dini nedenlerle yerinden edilmiş, mazur gösterilen savaşlar ve zulümlerle doludur.”