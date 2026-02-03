Palandöken'de kayakçılara denetim şoku: 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı

Palandöken'de kayakçılara denetim şoku: 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı
Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan denetimlerde kasksız kayak yapan, riskli bölgelere giren ve kurallara uymayan 62 kişiye 228 bin 958 TL idari para cezası kesildi.

Palandöken Kayak Merkezi’nde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 62 kişiye toplam 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı.

palandokende-kurallari-ihlal-eden-62-ta-1147271-340676.jpg

PALANDÖKEN'DE DENETİMLER SIKLAŞTI

Kayak sezonu devam ederken Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Palandöken Kayak Merkezi’nde kontrollerini sıklaştırdı.

Ekipler, Erzurum Valiliği tarafından yayımlanan “Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler” başlıklı genel kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerde bulundu.

palandokende-kurallari-ihlal-eden-62-ta-1147269-340676.jpg

TOPLAM 228 BİN 958 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarma, 12 Aralık 2025 itibarıyla çalışmalarına başladı. Bu kapsamda; kayak yaparken kask takmayan 40 kişiye 148 bin 200 TL, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 17 kişiye 62 bin 985 TL, kayak pisti olarak ayrılan bölgeye araçla giren 1 kişiye 2 bin 953 TL, mülki amir onayı almadan kayak pistinde izinsiz çadır kuran 1 kişiye 3 bin 705 TL ve genel kurallara uymayan 3 kişiye ise 11 bin 115 TL idari para cezası kesildi.

palandokende-kurallari-ihlal-eden-62-ta-1147270-340676.jpg

Kayak sezonu boyunca jandarmanın denetimlere devam edeceği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

