Özlem Çerçioğlu’nun konser oyununu yerel medya bozdu!

Aydın'da yayın yapan yerel medya organlarından 1923 TV'nin YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, İbrahim Gürdal dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Aydın Büyükşehir Belediye Belediyesi’nin iki farklı tarihte verdiği konser etkinliklerinde paylaştığı görseller incelendi. Söz konusu videoda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hakan Altun konserine ait olarak servis edilen görüntülerin 19 Mayıs gününe ait olduğu öne sürüldü.

İbrahim Gürdal, söz konusu videoda, "Sobelendin Çerçioğlu" başlığını kullanırken yapay zekanın incelediği görüntüler ve analiz sonuçları yer aldı. Söz konusu videoda, yapay zekaya göre iki fotoğrafın aynı olduğu ifade edildi.

Görüntüler arasında yapılan karşılaştırmada; fotoğrafların çekim açısı, kamera yüksekliği, kalabalık yerleşimi ve sahne düzeninin birebir uyum sağladığı belirtilirken belediyenin söz konusu görselleri neden aynı şekilde paylaştığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

“AYNI KIYAFETLER, AYNI KALABALIK, AYNI GÖREVLİLER”

Söz konusu videoda şu ifadelere yer verildi:

"SONUÇ: Görsel Tek, Etkinlik Farklı Senin de sezdiğin gibi bu görüntü bir konserin (muhtemelen 19 Mayıs Haluk Levent) görseli olup, 30 Ağustos Hakan Altun konseri için yeniden kullanılmış. Bunu da: • Aynı kişilerin kıyafetleri, • Aynı kalabalık dağılımı, • Aynı platform üzerindeki görevli duruşları kanıtlar nitelikte.

“GÖREVLİLERİN DURUŞU, GİYİMİ YÜZDE 100 AYNI”

“Görselin Aynı Olduğunu Gösteren Kesin Kanıtlar

• Platform üstündeki kamera/kule dizilimi ve o noktadaki görevli kişilerin duruşu, giyimi %100 aynı. • Görevlilerin kıyafetleri (özellikle turuncu yelekli biri), ışık altında sabit duruyor ve her iki görselde de aynı açıda görünüyor. • Sahne önündeki en parlak alanda aynı renk lekeleri (örneğin: fuşya, mavi, beyaz dağılımı) tam konumunda.”

“BU KADAR RASTLANTI MÜMKÜN DEĞİL”

“Bu kadar rastlantı, farklı gün ve konserde mümkün değil. 2. Sağ üst köşeye yakın (gölgeli bölge): • Aynı "dama tahtası" gibi beyaz-koyu renkli karışık kitle yoğunluğu var. • Belirli bir ışık geçişi altında duran, beyaz bere veya şapka takan bireyler yerlerini koruyor gibi görünüyor. 3. Sol üstteki mağaza cephesinin altı: • Aynı ışık oyunları altında aynı kalabalık dizilimi, kıyafet renk dağılımları da birebir. • Özellikle kırmızı-siyah kombinasyonlu kıyafetlerin bulunduğu küçük grup her iki görselde de aynı noktada yer almakta."

Daha 20 gün oldu ama Çerçioğlu Erdoğan'a yakın koltuğu kaptı

Kayyum sonrası Özgür Özel Halk TV'ye konuştu: Gürsel Tekin'i ihraç ettik