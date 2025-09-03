Daha 20 gün oldu ama Çerçioğlu Erdoğan'a yakın koltuğu kaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

AKP Genel Merkezindeki kabulde, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da hazır bulundu.

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti" ifadelerine yer verildi.

ÇERÇİOĞLU'NUN YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kabulde CHP'den aldığı oylarla seçilmesine rağmen 20 gün önce AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Çerçioğlu’nun Erdoğan'a yakın oturması ise dikkat çekti.