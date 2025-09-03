Daha 20 gün oldu ama Çerçioğlu Erdoğan'a yakın koltuğu kaptı

Daha 20 gün oldu ama Çerçioğlu Erdoğan'a yakın koltuğu kaptı
Yayınlanma:
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Erdoğan'a yakın oturması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

AKP Genel Merkezindeki kabulde, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da hazır bulundu.

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti" ifadelerine yer verildi.

ekran-goruntusu-2025-09-03-111823.png

ÇERÇİOĞLU'NUN YERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kabulde CHP'den aldığı oylarla seçilmesine rağmen 20 gün önce AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Çerçioğlu’nun Erdoğan'a yakın oturması ise dikkat çekti.

gz2jtgrx0aaq8r1-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum kararı sonrası ilk açıklama: İmamoğlu ateş püskürdü
İmamoğlu ateş püskürdü
'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı
'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı
14 yaşındaki çobanın cansız bedeni barajda bulundu
14 yaşındaki çobanın cansız bedeni barajda bulundu