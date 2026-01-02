Özgür Özel'den Güney Temiz'in kabrine ziyaret

Özgür Özel, Manisa programı çerçevesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’ne giderek, 27 Mart 2025 tarihinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu 38 yaşında yaşamını yitiren Güney Temiz’in kabrini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yaparken hayatını kaybeden Temiz’in mezarına karanfil bırakan Özel, ailesine tekrar taziyelerini ileterek dua etti.

Özgür Özel'den '10 Mart mutabakatı' açıklaması: Türkiye'den çıkan seslerin yapıcı olması lazım

CHP HEYETİ TAM KADRO KATILDI

Kabristan ziyaretinde Özgür Özel’e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Ayrıca ziyarette; CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Gelecek Partisi kontenjanından CHP listelerinden seçilen Selma Aliye Kavaf ile Saruhanlı İlçe Başkanı Selahattin Şahin de hazır bulundu.