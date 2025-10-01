Özgür Özel'den Bülent Arınç'a 'Meclis' yanıtı: "Partim darbe dönemlerini aratamayacak bir saldırı altında"

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, konuk olduğu Ekol TV yayınında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışına CHP'nin katılmama kararını değerlendirdi.

Arınç, Meclis açılışında bu tür bir tavrı doğru bulmadığını ifade ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajı da kamuoyuyla paylaştı.

Son Dakika | CHP Meclis açılışına katılmayacak! Sebebini tek tek açıkladılar

Özel, Arınç'a gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkanım her zamanki gibi önerileriniz ve eleştirileriniz çok kıymetlidir. Zaten sizi takip ediyorum sosyal medyada. Geçen sene parti içinden ve muhalif kanattan dünya kadar eleştiri almama, hatta parti içerisinde bazı arkadaşların farklı davranıp Genel Başkanlığımızı tartışmaya açmış olmalarına rağmen büyük bir kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanı girerken Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ayağa kaldırdım. Kendim de ayakta karşıladım.

Genel Başkan olduktan sonra ve 31 Mart'ta seçimleri kazandıktan sonra bayram telefonlarını ben açtım. Kendisini ziyarete ben gittim. İade-i ziyarete geldiğimde partimiz bayrak direğine Cumhurbaşkanı forsunu Türk bayrağını ben çektirdim.

Bunlara karşılık bugün sabah 08.00'de Mehmet Murat Çalık, İzmir il başkanımız, İzmir önceki dönem belediye başkanımızı cezaevinde ziyaret ettim. 16 milyon İstanbullunun üçüncü kez 'bizi yönetsin' dediği kişi şu anda cezaevinde tutuluyor.

Partimin İstanbul il kongresi mahkemelik. İstanbul il binası mahkemelik. İstanbul İl Başkanı mahkemelik. 5 bin polisle saldırdılar. İl binamızda adı Şanslı olan kedi veterinerlik oldu.

İki yıl önce siyasi tarihimizde bir ilki gerçekleştirmek... Muharrem İnce'nin 'Atatürk kalksa gelse bu delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nu yenemez' dediği yerde kazandığım kurultayı tartışmaya açıyorlar. İptali ve yerine seçilmemiş birinin getirilmesi için çaba sarf ediyorlar.

"Verdiğimiz mücadeleden dolayı 1,5 yılda 31 fezlekem geldi"

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde yumruklu saldırıya uğradım. İki kanser geçirmiş Murat Çalık tutuklu bulunurken, eşini ve kızını katletmiş bana saldıran cani dün serbest bırakıldı. Son mahkemede pişmanlık ifade etti. Ancak ilk mahkemede üzüntüsü beni gerçek manada yaralayamamasıydı.

İstanbul'da tek başına yaşayan kızım yaşadığı yer ifşa edilerek sürekli tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Bunlara isyan ederken verdiğimiz mücadeleden dolayı 1,5 yılda 31 fezlekem geldi. Dokunulmazlığımı kaldırmak istiyorlar.

Bu şartlarda Cumhurbaşkanı gelince geçen seneki tutumumuzu sürdürüp ayağa mı kalksak, yoksa bu yaklaşımı terk edip yerimizde mi otursak? Bu sorunun yanıtını vicdanıma veremiyorum. Geçen sene 1 Ekim günü hep birlikte Meclis'teydik.

2 Ekim günü Akın Gürlek siyasi bir pozisyondan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. O gün bu gündür partime darbe dönemlerini aratmayacak, hatta onların ilerisinde bir saldırı altında.

Darbe hiç değilse bütün siyaset kurumunu hep birlikte hedef alıyor. Burada sadece bir partiye bunlar yapılıyor. Sayın Başkanım takdirlerinize saygılarımla arz ederim."