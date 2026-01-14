Özgür Özel'den Beşiktaş mitingine çağrı!

Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel sosyal medyada paylaştığı videoyla bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajla, bugün Beşiktaş’ta düzenlenecek olan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine vatandaşları davet etti. Özel, paylaşımında hukuka ve halkın iradesine vurgu yaparak birlik mesajı verdi.

"300 KARA GÜN GEÇTİ"

Özel, miting duyurusunu yaparken "300 kara gün geçti. Bir yanda hukuksuzluk, bir yanda meydan meydan büyüyen mücadele! Bugün yine meydandayız. Yan yanayız. Mücadeledeyiz" ifadelerini kullandı. Mitingin amacının sadece siyasi bir duruş değil, halkın her kesiminin hakkını aramak olduğunu belirtti.

"AK PARTİLİLERİN DEĞİL, KARA DÜZENİN DÜŞMANIYIZ"

Videoda toplumun tüm kesimlerine seslenen Özgür Özel, partisinin iktidarında kimsenin kaybetmeyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi hep birlikte kazanacağız. O yüzden Tayyip Bey’in kavgasına bakmayın; emekli maaşı, asgari ücret ve evlatlarımızın geleceği için verdiğimiz mücadeleye bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partililerin değil, AK Parti’nin kara düzeninin düşmanıdır.”

İmamoğlu'ndan AKP'nin 'dev afişlerine' yanıt: Algı çalışmaları değil meydanlar gerçekİmamoğlu'ndan AKP'nin 'dev afişlerine' yanıt: Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek

Özel'in yapmış olduğu çağrı bu şekilde:

“Biz halkın partisiyiz. Biz asgari ücret artsın diye, emekli maaşı artsın diye, milletin efendisi olsun diye, esnafın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Buradan ant içerim: Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi hep birlikte kazanacağız. O yüzden Tayyip Bey’in kavgasına bakmayın. Emekli maaşı için mücadeleye bakın. Asgari ücret için mücadeleye bakın. Evladının geleceği için işsizliğin bitmesine bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Partililerin değil, AK Parti’nin kara düzeninin düşmanıdır.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

