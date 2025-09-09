Özgür Özel: Bir devir kapanacak, CHP Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 102'inci yılı kapsamında 4-9 Eylül arasında etkinlikler düzenlendi. Konserle yapılan kapanış etkinliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel partilileri selamladı. Özel, bir sonraki seçimde 31 Mart 2024 seçimlerinde gelen mesajların yine sandık görevlilerine gönderileceğini söyleyerek, "Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek" dedi.

"Geçen yıl 4-9 Eylül arasını değişim kurultayı olarak tanımlamış, tüzüğümüzü hep beraber zenginleştirmiştik. Tüzüğümüzde 4-9 Eylül arasını kuruluş haftası olarak belirledik. Bu yıl da ilk kez kutladığımız kuruluş haftasını programımızın yenilenmesi için başlattık. Bu bina bir gün 650 akademisyenle bir gün bambaşka düşüncüleri olan 250 genç konuğumuzla, konser ve programlarla, büyük katılımlarla buraya geldi. Öncelikle Genel Sekreterimize ve yardımcılarına, kadın kollarına, gençlik kollarına teşekkür ediyorum.

Buraya 31 Mart 2024 günü o kırmızı otobüsü çektik. Üzerine çıktık. O gün ilk kez bir şey oldu. CHP muhabirleri geçip, 'Hazırlıklar bitti, yöneticiler terk ediyor' deyip ekranın öbür yarısında AKP binasında balkon konuşması hazırlıkları yoktu. Otobüs buraya geldi. AKP muhabirleri 'Burada ses düzenekleri kaldırılıyor, CHP Genel Merkezi önüne bağlanıyoruz' diye anons geçtiler.

Bugün Taksim’de döndük, 35 kişilik bir hazirunla çelenk koyacağız. Dün yaşananlardan sonra orası olmuş 5 bin kişi, 10 bin kişi, Taksim dolmuş. Dedim ki yanımdaki İl Başkanımıza, ‘Bu partideki en önemli, en kritik, en zor görevi ne sen yapıyorsun, ne ben yapıyorum. İçinde bunu hissedip de bu güneşin altında saatlerdir o Taksim Meydanında bizi bekleyen bu partili var ya, bu örgüt var ya onlar yapıyor’ dedim. Hepsinin, hepimizin emeğine sağlık.”

“102 YILDIR BABA OCAĞINI AYAKTA TUTAN PARTİ ÖRGÜTÜMÜZ…”

Buradan baba ocağına odun çeken, bacasını tüttüren, çayını demleyen, çorbasını kaynatan, baba ocağını 102 yıldır ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü saygı ile selamlıyorum. O örgüt, her seçim akşamı bin bir umutlarla gittiği o sandık görevinden sandık görevlilerine, ‘Gelen haberlere inanmayın, moralinizi bozmayın, sandık başlarını terk etmeyin’ mesajı değil, gelecek seçimde de 31 Mart’ta olduğu gibi aldığınız o mesajı bir daha alacaksınız. O mesaj şöyle diyordu 31 Mart’ta; ‘Birazdan Türkiye’nin dört bir yanından, birbirinden güzel haberler alacaksınız. Sakın ha sakın sandığı terk etmeyin, ıslak imzalı tutanağı almadan oradan ayrılmayın. Artık üzüntünün, derdin, tasanın değil; sevincin, heyecanın, kutlamanın göreve mani olmaması gerektiğini düşündüğümüz, planladığımız, önlemini aldığımız günlerdeyiz. Artık kaybetmek yok. Kaybetmeyi çok geçmişte bıraktık. Bugün başımıza ne geliyorsa bu yüzden geliyor. Kazandığımız için geliyor. Baş edemedikleri için baş eğdirmeye çalışıyorlar, baş eğmeyeceğiz, biz başaracağız. Biz kazanacağız. Söz veriyorum, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda iyilik kazanır. Eninde sonunda karanlık kaybeder, aydınlık kazanır. Güneş kazanır. Mutluluk kazanır. İyi insanlar kazanır. O yüzden biz kazanacağız. Ve size söz veriyorum. Burada yapılacak ilk seçimin akşamında sabaha kadar bu ışıklar yanmaya devam edecek. Türkiye’de bir devir kapanacak. Yeni bir devir açılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri birbiri ile buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetecek.

“UMUDUNUZU VE İNANCINIZI KORUYUN”

Hafta boyunca telefonla, mesajla, mesaj yollayarak kuruluş haftamızı kutlayan tüm genel başkanlara, tüm siyasi partilerden eski - yeni yöneticilere, umudumuzu birlikte büyüttüğümüz Türkiye’nin bütün demokratlarına, bu baskı ve zulüm rejiminden Türkiye’yi kurtarmak için, artık bu ülkede herkesin geleceğe umutla bakması için, karnının doyması için, Cumhuriyet’in kendisine sahip çıkması için, bize bakan, gözümüzün içine bakan herkese söylüyorum: Umudunuzu koruyun, inancınızı koruyun, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi, yarının iktidar partisi, güldürecek yüzlerinizi. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Yeni yaşımız kutlu olsun. En güzel günlerde görüşmek üzere, hepinize en kalbi duygularımı ifade ediyorum. Önünüzde saygı ile eğiliyorum.”