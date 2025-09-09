Özgür Çelik: Görevimizin başındayız

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız" mesajını paylaştı.

