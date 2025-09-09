Özgür Çelik: Görevimizin başındayız

Özgür Çelik: Görevimizin başındayız
Yayınlanma:
Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız" mesajını paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yerine kayyum atanmasına rağmen görevinin başında olduğunu açıkladı.

Özgür Çelik'ten mitinge çağrıÖzgür Çelik'ten mitinge çağrı

Çelik, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Taksim Anıtı'nda törene katılacaklarını ifade ederek, "CHP halktır, teslim alınamaz!" dedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Günaydın İstanbul. Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız. Bugün saat 14:00’te Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, partimizin kuruluşunun 102. yılı töreninde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelengimizi sunacağız. CHP halktır, teslim alınamaz!

zgurcelik.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

