Özgür Çelik'ten çarpıcı 'iddianame' yorumu: Kaybetmenin hırsı ve öfkesiyle!

CHP İstanbul İl Kongresi'ne hile karıştırıldığı iddiasıyla aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

"SOSYAL MEDYA TROLÜ"

İddianamenin neden düzenlendiğine dair değerlendirmelerde bulunan Özgür Çelik, soruşturmanın iki kişinin ifadelerinden dolayı başlatıldığını, bunlardan birinin "bir sosyal medya trolü" olduğunu belirterek, "Aylardır Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan siyasi insanlar hakkında mesnetsiz dedikoduları, sosyal medyada paylaşan bir insan. O ismini ağzıma almadığım kişinin ifadelerinin özeti şu. 'Duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla şöyle şöyle olmuş.' Tamamen muğlak ifadeler, tamamen dedikodudan ibaret ifadeler" dedi.

"İFTİRA AT KURTUL DÜZENİ"

Diğer kişinin ise Veli Gümüş olduğunu kaydeden Çelik, "Veli Gümüş, 300 günlük operasyonlar kapsamında gözaltına alınmış, hakkında 50 yıllık iddianame düzenlenmiş ve bu 300 günlük zaman dilimi içerisinde... hep söylüyorum ben bir düzen kuruldu, 'iftira at, kurtul' düzeni. Bu iftira at, kurtul düzeninden faydalanarak cezaevinden çıkabileceğini düşünüp, tamamen yalan ve iftira söylemlerle bir etkin pişmanlık ifadesi vermiş ve onun ifadeleriyle şu anda bu iddianame düzenlendi" diye konuştu.

"KAYBETMENİN HIRSIYLA"

Veli Gümüş'ün, "Ben il delegesiydim, bana menfaat teklif edildi" dediğini kaydeden Çelik, "Tabii ki parti içerisindeki rekabetten bahsediyoruz. Günün sonunda hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin listeleri. Benim İstanbul Kongresi'nde rekabet içerisinde olduğum Sayın Cemal Canpolat'ın listesinde 18’inci sırada yönetici adayı olan kişi. Şimdi bu ifadelerle rakip listede olan birisinin ifadeleriyle bir soruşturma başlatılacaksa, Türkiye'de şöyle bir şeyin yolu açılmaz mı? Siyasi partiler listeler yarıştırıyor, spor kulüpleri listeleri yarıştırıyor, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri listeler yarıştırıyor. O zaman şimdi kaybeden listelerdeki insanlar kaybetmenin hırsıyla ve öfkesiyle gidip 'bana menfaat teklif edildi' dediklerinde buralara soruşturmalar mı açılacak? Kaldı ki sadece kaybetmenin hırsı öfkesi değil. Hakkında 50yıl iddianame düzenlenmiş, henüz yargılama süreci başlamamış, iftira at kurtul düzeninden faydalanmak isteyen bir kişi" dedi.

"FOTOĞRAFI SES KAYDINA MONTE ETTİLER"

Özgür Çelik, İstanbul Kongresi'ne yönelik konuşmaların yer aldığı bir ses kaydı olduğunu ve bu ses kaydının üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in fotoğrafının montajlandığını belirterek, "İnan Güney'in ses kaydının içerisinde tek bir kelime ifadesi yok. İfadesini alan savcı kendisine diyor ki 'ya kusura bakma başkanım seni de buraya çağırdık. Ses kaydının içerisinde sesin yok ama üstünde fotoğrafın vardı o yüzden çağırmak zorunda kaldık'. Yani fotoğraf montaj yapıldığı için Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"İFTİRA OLDUĞUNU ANLADIĞIMIZ BAŞKA DURUMLAR DA VAR"

Çelik, yaptığı değerlendirmenin devamında şunları söyledi:

Bunların iftira olduğunu anlayacağımız başka durumlar da var. Mesela diyor ki bu iftira at kurtul düzeninden faydalanmaya çalışan 18’inci sıradaki yönetici adayı diyor ki ifadesinde Özgür Çelik diyor, beni ağustos ayında aradı ve il kongresiyle ilgili benden destek istedi diyor. Bakın, ben ağustos ayında Bahçelievler ilçe başkanlığına adaydım. İlçe başkanlığı yürütüyordum. Ama aynı zamanda ilçe başkanlığına adaydım. 20 Ağustos'ta Bahçelievler ilçe Kongresi gerçekleşti ve ben orada tekrar başkan seçildim. Ben 8 Ekim'de İstanbul il kongresinde seçildim ve kendisini 8 Ekim'de aradım bir kere aradım kendisiyle bir konuşma yaptım ve burada da zaten iddianamenin içerisindeki HTS kayıtlarında var kendisini ekim ayında aradığım. Bu da zaten tespit edilmiş savcılık makamı tarafından. Nereden anlıyoruz yalan olduğunu beni ağustos ayında aradım diyor. Oysa ben kendisini 8 Ekim'de aradım. Ama ben herkesi aradım 8 Ekim'de. İstanbul il kongresinde oy kullanacak 655 delegenin tamamını aradım. Hepsiyle birer birer konuştum.

"YALAN SÖYLERKEN ŞAŞIRDI"

Hepsini aradığımda, hepsine de standart cümleler kullandım. Dedim ki, Sayın Cemal Canpolat kıymetli bir büyüğümüzdür. Daha önce il başkanlığı yaptı, belli bir yaşa gelmiş. Ben daha genç birisiyim. Benim de ilçe başkanlığı deneyimim var. Önümüzdeki süreçte partiyi daha iyi temsil edebileceğime inanıyorum. Bunun için sizden oy istiyorum dedim ve bütün delegeleri aradım bir bir. Ama kurduğum cümleler, standartlar bunlardır. Bir başka şey söylüyor. Diyor ki işte ben Cemal Canpolat'ın listesinde kurultay delegesi adayıydım diyor. Bakın bu da doğru değil. Yani ifadelerinin yalan ve iftira olduğunu buradan da anlayabiliriz. Bakın Sayın Cemal Canpolat'ın kurultay delegelerinin listesi burada. Kendisi orada il yöneticisi adayı. Hani insan yalan söylerken şaşırır ya. Yalan söylerken şaşırdığını buradan da görebiliyoruz. Ağustos'ta aradım diyor. HTS kayıtlarında var bir kere aramışım. Ne zaman? Ekim ayında. Oy istiyorum. Aday herkesi arayıp oy ister. Ne diyor? Ben Cemal Canpolat'ın listesinde kurultay delegesiydim diyor. Adayıydım diyor. Hayır il yöneticisi adayıydı.

"HİLE SÖZ KONUDU OLAMAZ"

Bir de İstanbul seçimine hile karıştı diye biliyorsunuz bugün bütün gazeteler manşet yaptı. Bakın niye karışmaz biliyor musunuz? Ben size anlatayım diye karışmayacağını. İstanbul Kongresi'nde toplam oy kullanma hakkına sahip 655 delege vardır. 600 tanesi ilçelerden seçilerek gelir 55 de doğal delege vardır. İşte il yöneticileri, disiplin kurulu üyeleri ve o ilin milletvekilleri. Şimdi iki liste yarıştı o kongrede. Neden hile karışmaz? İki liste yarıştı o kongrede. Bakın bu listede 290 kişinin ismi yazılı. Bu listede de 290 kişinin ismi yazılı. Zaten 600 yakın delege kendisine oy veriyor. Şu kırmızı listedeki herhangi bir isim burada il başkan adayına tabii ki oy verebilir ama ilk önce kendisine oy veriyor. Bu beyaz listedeki 290 kişilik isim kendisine oy veriyor. Zaten Fatih Kongresi iptal edilmişti belli bir sayıda delege de yoktu. 640 civarında delegeyle yapıldı İstanbul il kongresi. Zaten 600 yakın isim listelerde yazılı herkes kendisine oy verdi ben 32 oyla kazandım. Geriye kalan o hiçbir listeye yazılmayan delegelerin verdiği oylarla kazanmış oldum. Dolayısıyla zaten iki listeye 600 yakın isim yazıldığı için burada herkes kendine oy verdiği için buraya bir hile karışması söz konusu değildir, olamaz”

Hakkında açılan davaları değerlendiren Çelik şunları söyledi:

"FIKRA BU KADAR"

Şöyle söyleyeyim 15 buçuk yıllık Çağlayan Adliyesi olaylarından kaynaklı bir iddianame var. 22 Eylül'de bunun duruşması görülecek ama kurultayla ilgili dava var. Bu kurultay meselesini çok kısa anlatırım. Çünkü gerçekten fıkra gibi ve çok kısa. Hani kısa fıkralar olur ya bizim ülkemizde böyle. Kısacık üç beş cümlelik fıkralar ve çok komiktir. O kadar komik bir kurultay davasıyla karşı karşıyayız. Neden? Fıkrayı anlatayım şimdi. Beni buradan Ankara'ya, Ankara Adalet Sarayı'na davet etti savcılık makamı. Gittim sayın savcının karşısına oturdum. Dedi ki başkanım hoş geldin İstanbul'dan. Dedim hoş bulduk Sayın Savcım. Kurultayda Bursa İl Başkanı sizin bir oteldeki çalışma odanıza girmiş. Girerken suratı asıkmış. Çıkarken yüzü gülüyormuş. Böyle bir iddia var. Bu soruya nasıl bir cevap verirsiniz? Fıkra bu kadar. Bursa İl Başkanı benim hemşerim. Yani doğduğumuz topraklar birbirine çok yakın ve ben öyle olduğunu öğrenince kendisiyle bir tanışmak istedim. Davet ettim bir çay içtik ve çıkarken yüzü gülüyormuş. Yani bir hemşerisini görüp insanın yüzü gülebilir. Aramızda bir espri olmuş olabilir fıkra bu kadar. Bununla ilgili daha fazla söylenecek bir söz yok.

"İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜMÜZ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Çağlayan Adliyesi meselesine gelince biliyorsunuz Ekrem Başkanımız bir ifadeye davet edilmişti. Henüz tutuklanmamıştı ve orada Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından bir çağrı yapılmıştı. Herkesi Ekrem İmamoğlu'nu ve haklı davamızı savunmaya davet ediyorum demişti meclis kürsüsünden bu çağrıyı yapmıştı ve oraya yüz binlerce insan gelmişti ve orada aslında mesele Ekrem Bey'in adliyeden çıktıktan sonra basın açıklaması yapacağı bir ses sistemini ya bir aracı ya bir portatif ses sistemini ya bir platformu kurma çabası içerisinde yaptığımız konuşmalardan kaynaklı 15 buçuk yıllık bir iddianame. Bu süreci içerisinde bulunduğumuz 300 günlük süreçten bağımsız değerlendirmiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar. 300 gündür işte Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında her gün bir soruşturma, yaptığı her konuşmadan sonra soruşturma belki hazırlanan fezleke sayısı 50’yi geçmiş olabilir açılan soruşturma sayısı. İşte İstanbul il kongresi davalık, kurultay davalık, kongre, davalık, belediye başkanları tutuklu, bürokratlar tutuklu. Yetmedi aileler tutuklu, şoförler tutuklu. Ne yapmaya çalışıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar birincisi bu.

"DEĞİL 15 BUÇUK YIL BİN 500 YILLA YARGILASALAR"