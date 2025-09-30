Özelleştirme ihalesinde 3 taşınmaza 1,6 milyar liralık teklif geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 1 milyar 600 milyon liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi’nde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı üç taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

Buna göre, Dodurga Mahallesi'ndeki 37 bin 986,74 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 775 milyon lirayla verildi. Söz konusu mahalledeki 21 bin 384,19 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından 435 milyon lirayla sunuldu.

Çiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyorÇiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyor

185 milyarlık özelleştirme gelirinin kaynağı belli oldu: Satışı yalanlarken açıkladılar185 milyarlık özelleştirme gelirinin kaynağı belli oldu: Satışı yalanlarken açıkladılar

18 bin 457,37 metrekarelik taşınmaza ise Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 390 milyon lira ile en yüksek teklifi sundu.

Böylece üç taşınmaz için toplamda 1 milyar 600 milyon liralık teklif alınmış oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

