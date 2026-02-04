Özelleştirme iddiasına tepki yağdı: AKP TTK'yı önce küçültüp sonra kapatmak istiyor

Zonguldak'ta, kömür üretiminin kalbi durumundaki Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirileceğine dair iddialar tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili sendika ve siyasilerden tepkiler yükseldi.

‘TÜRKİYE AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP’

Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, TTK'nın özelleştirileceği yönündeki iddiaları endişeyle takip ettiklerini belirtti. Yeşil, "TTK Türkiye açısından stratejik öneme sahiptir. 200 yıllık kurum güçlendirilerek yoluna devam etmeli" ifadelerini kullandı.

43 madenci hayatını kaybetmişti: TTK Genel Müdürü ve kamu görevlilerine 3 yıl sonra dava

YAVUZYILMAZ: AKP KAPATMAK İSTİYOR

Sözcü’nün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise iktidarın TTK'yı önce küçültmek sonra kapatmak istediğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, "Kömür üretimi bilinçli olarak azaltılıyor. TTK'da kontrollü kapatma girişimi var, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz: AKP TTK'daki sorunların ana kaynağıdır

GÜVENLİK EKSİKLİKLERİ GÜNDEMDE

Madnlerdeki güvenlik eksiklikleri nedeniyle Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinin geçici olarak kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Yavuzyılmaz, haberin ardından havalandırma ve jeneratör alımı için harekete geçildiğini bildirdi.