Özelleştirme iddiasına tepki yağdı: AKP TTK'yı önce küçültüp sonra kapatmak istiyor

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirileceği iddialarına birçok kesimden tepki geldi. CHP’li Yavuzyılmaz iktidarın TTK’yı önce küçültüp sonra kapatmayı amaçladığını söyledi.

Zonguldak'ta, kömür üretiminin kalbi durumundaki Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirileceğine dair iddialar tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili sendika ve siyasilerden tepkiler yükseldi.

‘TÜRKİYE AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP’

Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, TTK'nın özelleştirileceği yönündeki iddiaları endişeyle takip ettiklerini belirtti. Yeşil, "TTK Türkiye açısından stratejik öneme sahiptir. 200 yıllık kurum güçlendirilerek yoluna devam etmeli" ifadelerini kullandı.

YAVUZYILMAZ: AKP KAPATMAK İSTİYOR

Sözcü’nün haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise iktidarın TTK'yı önce küçültmek sonra kapatmak istediğini öne sürdü. Yavuzyılmaz, "Kömür üretimi bilinçli olarak azaltılıyor. TTK'da kontrollü kapatma girişimi var, buna izin vermeyeceğiz" dedi.

GÜVENLİK EKSİKLİKLERİ GÜNDEMDE

Madnlerdeki güvenlik eksiklikleri nedeniyle Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinin geçici olarak kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Yavuzyılmaz, haberin ardından havalandırma ve jeneratör alımı için harekete geçildiğini bildirdi.

