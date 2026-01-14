Otomobil yolun ortasında alev aldı! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil, hareket halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı’nda, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hareket halindeyken bir anda alev aldı.

Tayland’da vinç faciası! Trenin üzerine devrildi 22 kişi öldüTayland’da vinç faciası! Trenin üzerine devrildi 22 kişi öldü

ALEVLER KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ!

Durumu fark eden sürücü, aracını kenara çekti ve durdurdu. Alevler kısa bir süre içinde büyüyerek bütün aracı sararken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle araç, kullanılamayacak duruma geldi.

Kaynak:DHA

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Türkiye
Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!
Kamu emekçileri ülke genelinde iş bıraktı!
İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor!
İstanbul'da su tüketiminde tarihi rekor!
Sevgilisi borcu bırakıp kaçtı fatura kavgaya dönüştü! Beşiktaş'ta otel krizi
Sevgilisi borcu bırakıp kaçtı fatura kavgaya dönüştü! Beşiktaş'ta otel krizi