Otomobil yolun ortasında alev aldı! O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı’nda, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hareket halindeyken bir anda alev aldı.

ALEVLER KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ!

Durumu fark eden sürücü, aracını kenara çekti ve durdurdu. Alevler kısa bir süre içinde büyüyerek bütün aracı sararken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle araç, kullanılamayacak duruma geldi.