Otomobil sulama kanalına uçtu! Baba ve 3 çocuğu kayıp

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan baba ve 3 çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

otomobil-sulama-kanalina-dustu-baba-ve-1086078-322322.jpg

BABA VE 3 ÇOCUĞU ARANIYOR!

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Araçta bulunan baba ve 3 çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

otomobil-sulama-kanalina-dustu-baba-ve-1086077-322322.jpg

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU!

Yaşanan kazaya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığı 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek “29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi’nde seyir halindeki bir aracın Harran Sulama Tahliye Kanalı’na düşmesi sonucu, araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ile üç çocuğu ise maalesef kanal içerisinde kalmıştır.” denildi.

Açıklamanın devamında “Vatandaşlarımızı kurtarmak amacıyla dalgıç ekipler marifetiyle arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin katılımıyla yürütülen çalışmalar, bir Vali Yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için tüm imkanlar seferber edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak:DHA

