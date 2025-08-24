Otomobil şarampole devrildi: 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
A.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Kömürcüler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak:AA